4골 폭발, 16골 월드컵 득점 2위. 메시와 경쟁하는 음바페 반전 인터뷰 "메시는 항상 많은 골을 넣어. 그에게 신경쓸 필요가 없다"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAY

France's Kylian Mbappe (10) is embraced by head coach Didier Deschamps as he leaves the field during the World Cup Group I soccer match between France and Iraq in Philadelphia, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 리오넬 메시에 신경 끈 킬리안 음바페다. 사실 그게 속이 편하다.

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리오넬 메시(인터 마이애미)는 이번 월드컵에서 무려 5골을 넣었다. 2경기에서 몰아넣은 골이다. 이날도 멀티 득점을 기록했다.

이번 월드컵에서는 메시, 음바페, 그리고 엘링 홀란이 같은 날 경기를 한다. 세계 최고의 공격수들이 나란히 전 세계 축구 팬의 눈과 귀를 즐겁게 한다.

지난 1차전에서 메시는 해트트릭을 기록했다. 음바페는 멀티 골을 넣었다.

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2차전이 열린 23일(이하 한국시각) 이번에도 메시는 멀티 골을 기록했다. 음바페 역시 2골을 몰아넣었다. 메시는 5골, 음바페는 4골이다.

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메시는 이날 미로슬라브 클로제가 가지고 있던 월드컵 개인 통산 최다골 기록을 경신했다. 총 18골로 단독 선두로 올라섰다. 음바페 역시 16골을 기록, 클로제와 동률을 이뤘다.

이제 월드컵의 역사는 메시와 음바페의 싸움이다.

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음바페는 메시를 신경쓰지 않았다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Kylian Mbappe in action with Iraq's Zidane Iqbal IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang TPX IMAGES OF THE DAY

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경기가 끝난 뒤 가진 현지매체와의 인터뷰에서 '메시와는 특별한 스토리는 없다. 레오(리오넬 메시)는 득점했고 항상 득점할 것이다. 그가 하는 것에 대해 특별히 신경쓰지 않는다. 그렇지 않으면 더 많은 일이 생긴다. 나는 오직 내 팀만 본다'고 담담하게 말했다.

음바페 입장에서는 당연한 결론이다. 메시를 신경쓴다면, 복잡해진다.

음바페는 훌륭하다. 단, 메시는 역대 최고의 선수다. 존경심과 함께, 자신이 할 일에 집중하겠다는 의지다.

메시와 음바페는 월드컵 최다골을 놓고 치열한 경쟁 중이다. 단, 음바페는 월드컵에서 뛸 날이 더 많다. 메시는 이번 월드컵이 마지막이 될 가능성이 높다.

음바페 입장에서는 월드컵 최다골 기록에 대해 신경쓰지 않고 자신의 경기력에 집중하는 게 가장 발전전이다.

프랑스 디디에 데샹 감독은 음바페에 대해 용기를 불어넣었다. 그는 경기가 끝난 뒤 '기록은 깨지기 위해 만들어졌다. 음바페는 100경기에 출전했고, 앞으로도 많은 골을 넣을 것이다. 그리고 메시, 크리스티아누 호날두처럼 음바페가 그 나이까지 확신할 수 없지만, 경기장에 있을 때는 항상 많은 골을 넣을 것이다. 그는 기록을 더 높게 만들 능력이 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com