야니스 아데토쿤보 결국 마이애미 행. 아데토쿤보+포티스 보내고, 타일러 히로 외 4명+신인드래프트 픽 4장 밀워키에 넘긴다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 그리스 괴인의 차기 행선지가 결정됐다. 마이애미 히트다.

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야니스 아데토쿤보가 밀워키 벅스를 떠나 마이애미 히트로 이적한다.

AP통신은 23일(이하 한국시각) '마이애미는 밀워키와의 긴 협상 끝에 야니스 아데토쿤보를 영입하는데 합의했다. 하지만, 이 합의가 아직 NBA 사무국의 승인을 받지 못했다"고 보도했다.

2m11의 리그 최상급 운동능력과 득점력을 지닌 아데토쿤보는 NBA 파이널 MVP를 비롯 10차례 NBA 올스타에 선정된 슈퍼스타다.

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2021년 밀워키 벅스를 NBA 정상에 올려놓기도 했다. 리그 최고의 공수 겸장 포워드로 꼽힌다.

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아데토쿤보는 지난 시즌부터 밀워키와 결별설이 돌았다. 아데토쿤보는 '윈 나우'를 강조했고, 밀워키는 수차례 트레이드와 전력 보강으로 아데토쿤보의 요구를 맞춰주기 위해 노력했다.

하지만, 밀워키의 팀 성적은 좋지 않았다. 아데토쿤보는 수 차례 불만을 표시했고, 결국 밀워키와 아데토쿤보는 공개적 트레이드를 합의했다.

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올 시즌 평균 27.6점을 기록한 아데토쿤보는 부상으로 일찍 시즌을 접었다.

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밀워키는 아데토쿤보와 바비 포티스를 마이애미로 보내고, 타일러 히로 등 4명의 마이애미 소속 선수를 비롯 신인드래프트 픽 4개를 넘기는 조건이다.

마이애미는 아데토쿤보의 영입으로 우승 전력을 갖추게 됐다. 밀워키는 리빌딩을 위한 초석을 닦을 수 있게 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com