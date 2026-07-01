예상대로 됐다. 르브론 제임스, LA 레이커스 결국 결별. 차기 행선지는 GS 혹은 마이매이

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 르브론 제임스는 LA 레이커스가 결별한다. 르브론이 레이커스에 이별을 선언했다.

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글로벌 스포츠전문매체 ESPN은 1일(한국시각) '르브론 제임스가 LA 레이커스 구단에 결별을 통보했다'고 보도했다.

LA 레이커스도 '르브론 제임스는 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명이다. 그가 LA 레이커스와 함께 한 8년동안 항상 감사하게 생각할 것이다. 그는 언제나 LA 레이커스의 소중한 일원으로 남을 것'이라고 했다.

마이클 조던과 함께 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 르브론 제임스는 2018~2019시즌 LA 레이커스에 합류했다.

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2019~2020시즌 LA 레이커스이 파이널 우승을 이끈 그는 지난 시즌 평균 20.9득점을 올리며 건재함을 과시했다.

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그동안 르브론과 LA 레이커스는 결별은 기정 사실화 됐었다. 르브론은 LA 레이커스와의 재계약 협상 테이블에 아예 나타나지 않았다.

르브론 제임스의 차기 행선지는 수많은 소문 속에 휩싸여 있다.

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농구 전문매체 바스켓볼 뉴스는 '르브론 제임스는 골든스테이트 워리어스를 선택할 가능성이 현 시점에서 가장 높다. 마이애미 히트 역시 합류 가능성이 있다'며 '르브론은 최종 결정을 8월까지 내리지 않을 수도 있다'고 밝혔다.

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르브론 제임스는 지난 시즌 5260만 달러의 거액의 연봉을 선택하며 플레이어 옵션(선수가 연봉을 받고 기존 팀에 잔류 혹은 FA 자격을 얻는 옵션)에서 팀 잔류를 선택했다.

올 시즌 FA 자격을 획득한 그는 아직까지 차기 행선지에 대한 입장을 명확히 밝히지 않고 있다. 기존 5260만 달러의 연봉을 모두 받을 순 없는 상황이다. 페이컷이 불가피한 상황이다.

르브론의 영입에 가장 관심을 보이는 팀은 골든스테이트 워리어스다. 골든스테이트는 스테판 커리의 마지막 '윈 나우'를 위해 전력을 보강해야 한다. 스테판 커리와 르브론이 결합하면 강력한 시너지 효과를 얻을 수 있다.

야니스 아데토쿤보를 전격 영입한 마이애미도 있다. 본격적 윈 나우 노선을 선택한 마이애미는 르브론 제임스 영입으로 아데토쿤보, 뱀 아데바요와 함께 강력한 빅3를 형성하려 하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com