WKBL 3x3 트리플잼 18~19일 개최…국가대표·유망주 총출동

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'2026 BNK금융 WKBL 3x3 트리플잼(Triple Jam)'이 개막을 앞두고 조편성과 경기 일정, 출전 선수 명단을 최종 확정했다.

오는 18~19일 이틀간 경기도 용인시 롯데몰 수지점 1층 센터홀에서 열리는 이번 대회는 WKBL 유망주와 대한민국 3x3 여자농구 국가대표팀, 해외 강호들이 한자리에 모여 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

가장 눈길을 끄는 변화는 WKBL의 새로운 팀 구성이다. 기존 구단별 단일팀 체제에서 벗어나 각 구단의 유망주들을 모은 연합팀 '트리플 W(Triple W)'와 'W 잼(W Jam)'이 처음으로 팬들 앞에 선다.

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트리플 W는 유하은(삼성생명), 황현정(신한은행), 최예원, 김솔(이상 우리은행)로 구성됐다. W 잼은 하지윤, 김연진(이상 하나은행), 박다원(BNK 썸), 고현지(KB스타즈)가 호흡을 맞춘다. 평소 함께 뛰기 어려웠던 선수들이 한 팀을 이루는 만큼 색다른 시너지와 호흡이 기대된다.

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오는 9월 아이치-나고야아시안게임에 출전하는 대한민국 3x3 여자농구 국가대표팀도 이번 대회를 통해 실전 감각을 끌어올린다. 2025~2026시즌 WKBL 식스우먼상을 받은 송윤하(KB스타즈)를 비롯해 최예슬(삼성생명), 허유정(신한은행), 김정은(BNK썸)이 국가대표 유니폼을 입고 출전해 조직력 점검에 나선다.

해외 참가팀에도 변화가 생겼다. 당초 참가 예정이던 필리핀의 엉클 드류가 내부 사정으로 불참하면서 싱가포르 국가대표 선수들이 주축인 라이온 시티가 새롭게 합류했다.

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해외 강호들의 면면도 화려하다. 2024년 대회 우승팀 플로리시 군마(일본)는 삼성생명과 신한은행에서 아시아쿼터 선수로 활약했던 히라노 미츠키와 2017년 WNBA 드래프트에서 LA 스파크스의 지명을 받은 1m96 장신 센터 세이차 그랜트 앨런을 앞세워 2년 만의 정상 탈환에 도전한다.

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2023년 대회 4강에 올랐던 윌(일본) 역시 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 일본 W리그 토요타 안텔롭스 출신 가네다 마나를 비롯해 전 아이신 윙스 소속 김리혜, 최유리 등 재일교포 선수들을 앞세워 대회 첫 우승을 노린다.

이번 트리플잼은 국가대표팀의 아시안게임 전초전이자 WKBL 유망주들의 경쟁 무대, 그리고 해외 강팀들의 수준 높은 경기를 도심 속에서 즐길 수 있는 축제 형식으로 열리기에 팬들의 관심이 높다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com