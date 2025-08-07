[공식] 故 애즈원 이민 측 "유족 뜻에 따라 조용한 장례, 취재 사양 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 고 애즈원 이민의 장례가 진행된다.
소속사 브랜뉴뮤직은 7일 "갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원들이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다. 유가족의 뜻에 따라 장례는 조용히 진행될 예정"이라고 밝혔다.
이민은 5일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 최초 발견자는 남편으로, 현재 경찰이 사인 등 자세한 경위를 조사 중이다.
이민의 비보에 함께 애즈원으로 활동했던 크리스탈은 미국에서 급히 귀국했으며, 소속사 측도 SNS 운영을 중단하고 음원 공개 일정도 연기했다.
고인의 빈소는 7일부터 경기 성남시 분당재생병원장례식장 1호실에 마련된다. 발인은 9일 오전 5시 30분 거행된다.
이민은 1999년 크리스탈과 함께 애즈원으로 데뷔, '데이 바이 데이' '원하고 원망하죠' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그는 최근에도 싱글 '축하해 생일'을 발표하고 KBS2 '박보검의 칸타빌레'에 출연하는 등 꾸준한 활동을 이어왔다.
