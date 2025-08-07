스포츠조선

[공식] 故 애즈원 이민 측 "유족 뜻에 따라 조용한 장례, 취재 사양 양해부탁"

최종수정 2025-08-07 10:12

[공식] 故 애즈원 이민 측 "유족 뜻에 따라 조용한 장례, 취재 사양 …

[스포츠조선 백지은 기자] 고 애즈원 이민의 장례가 진행된다.

소속사 브랜뉴뮤직은 7일 "갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원들이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다. 유가족의 뜻에 따라 장례는 조용히 진행될 예정"이라고 밝혔다.

이어 '고인의 평안안 안식을 기원해주시면 감사하겠다"며 "취재는 정중히 사양한다. 양해해 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

이민은 5일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 최초 발견자는 남편으로, 현재 경찰이 사인 등 자세한 경위를 조사 중이다.

이민의 비보에 함께 애즈원으로 활동했던 크리스탈은 미국에서 급히 귀국했으며, 소속사 측도 SNS 운영을 중단하고 음원 공개 일정도 연기했다.

고인의 빈소는 7일부터 경기 성남시 분당재생병원장례식장 1호실에 마련된다. 발인은 9일 오전 5시 30분 거행된다.

이민은 1999년 크리스탈과 함께 애즈원으로 데뷔, '데이 바이 데이' '원하고 원망하죠' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그는 최근에도 싱글 '축하해 생일'을 발표하고 KBS2 '박보검의 칸타빌레'에 출연하는 등 꾸준한 활동을 이어왔다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.