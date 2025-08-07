스포츠조선

[공식] 안효섭·이민호 파워 대단하네…'전독시', 대만 이어 홍콩 관객까지 사로잡았다

기사입력 2025-08-07 09:16


[공식] 안효섭·이민호 파워 대단하네…'전독시', 대만 이어 홍콩 관객까…
사진 제공=롯데엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '전지적 독자 시점'이 지난 31일 홍콩에서 개봉일 박스오피스 1위, 2021년 이후 개봉 첫 주 한국 영화 최고 오프닝 스코어를 기록했다.

7월 31일 홍콩에서 개봉한 '전지적 독자 시점'이 7월 23일 개봉한 대만 지역에 이어 개봉일 전체 박스오피스 1위에 등극했다. 개봉 첫 주 박스오피스 매출은 홍콩 달러 310만불을 돌파, 이는 '파묘'를 제친 성적으로 2021년 이후 개봉한 한국 영화 중 가장 높은 수치이다.

'전지적 독자 시점'은 7월 23일 대만 지역에서 개봉해 '신과함께-죄와 벌', '파묘'의 오프닝 스코어를 돌파하며 해외에서 심상치 않은 존재감을 과시한 바 있다. 8월 5일 기준 대만 지역 전체 박스오피스 2위를 유지하고 있으며, 2025년 대만 지역에서 개봉한 한국 영화 중 박스오피스 1위를 달리며 장기 흥행 질주에 박차를 가하고 있다.

국내 개봉 전부터 전 세계 113개국 선판매로 해외의 뜨거운 관심을 입증했던 '전지적 독자 시점'은 전 세계 각지에서 관객들과 만나며 식지 않는 열기 속에 K-판타지 액션의 스펙터클한 재미를 전하고 있다.

한편 '전지적 독자 시점'은 10년 이상 연재된 소설이 완결된 날 소설 속 세계가 현실이 되어 버리고, 유일한 독자였던 김독자(안효섭)가 소설의 주인공 유중혁(이민호) 그리고 동료들과 함께 멸망한 세계에서 살아남기 위한 판타지 액션 영화로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

