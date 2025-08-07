아일릿, 데뷔 후 첫 시트콤 연기 도전…좌충우돌 캠퍼스 생활 그린다

|
[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 아일릿(ILLIT) 멤버들이 데뷔 후 첫 시트콤 연기에 도전한다.
아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 6일 팀 공식 유튜브 채널을 통해 새 자체 콘텐츠 '장르는 아일릿 - 청춘학개론'(이하 '장르는 아일릿') 두 번째 티저를 공개했다.
이날 공개된 티저 영상은 짧지만 개성 강한 5인 5색 캐릭터가 고스란히 드러난다. 윤아는 넘치는 열정과 유쾌함으로 중무장한 연극영화과 학생, 민주는 불타는 승부욕의 체육학과 학생, 그리고 모카는 수석 입학다운 똑순이 법학과 학생으로 완벽 변신했다. 또한 원희는 엉뚱 발랄한 매력의 미술학과 학생, 이로하는 공격력은 없지만 할 말은 다 하는 유아교육과 학생 역할로 시선을 끌었다.
조별 과제를 하기 위해 모인 이들의 분위기는 심상치 않다. 윤아와 민주는 서로 발표를 하겠다며 앞다투어 어필하고 모카가 빠르게 중재한다. 급기야 다섯 명 사이에 갈등이 생기며 영상이 마무리돼 본편에 대한 기대감을 한껏 높였다.
아일릿은 앞서 자체 콘텐츠를 통해 예능감 넘치는 콩트 연기 보여준 바 있는데, 이번 시트콤에서는 어떤 활약을 펼칠지 주목된다. 각자 캐릭터에 맞게 청순, 시크 등 스타일의 캠퍼스룩을 선보인 멤버들의 비주얼도 보는 재미를 더한다.
'장르는 아일릿' 1화는 오는 11일 오후 8시 팀 공식 유튜브 채널에 공개된다.
한편 아일릿은 오는 10~11일 일본 가나가와현 요코하마시 피아 아레나 MM에서 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN'를 열고 팬들과 만난다. 이들은 앞서 전 회차 일반 지정석 티켓을 매진시키며 현지 내 뜨거운 인기를 입증했다. 이어 9월 1일 일본 첫 번째 싱글 'Toki Yo Tomare'(원제 時よ止まれ/토키 요 토마레)를 발표한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com