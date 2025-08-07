'연세대 재학' 김대희 딸, 이종혁 子 탁수와 스킨십 1초전…핑크빛 썸 …

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자]'내 새끼의 연애' 이종혁의 아들 이탁수와 김대희의 딸 김사윤이
오는 20일(수) 첫 방송을 앞둔 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 신규 예능 '내 새끼의 연애'가 '내 새끼' 버전 포스터와 함께 4차 티저 영상을 공개했다. '내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모들의 이야기, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사할 연애 리얼리티 예능.
특히 '냉장고를 부탁해' 시리즈, '미스터 트롯', '강철부대' 시리즈, '슈퍼스타K' 등을 통해 자타공인 대한민국 최고의 MC로 손꼽히는 김성주의 최초 연프 진행으로 호기심을 자극한다. '내 여자친구는 상남자', '데블스 플랜: 데스룸', '강철부대W' 등 연기와 예능을 넘나들며 다양한 활약을 펼치고 있는 츄는 김성주와 함께 공동 MC로 낙점되어 기대를 고조시킨다.
풋풋한 자녀 포스터와 힐링+설렘+재미를 모두 잡은 4차 티저의 공개로 이목을 모으고 있는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애'는 오는 8월 20일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 첫 방송한다.
