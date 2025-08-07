살인사건 피해 여성 생식기에 물체 발견…"사망後 벌어진 행위" 경악(용감…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 충격적인 식장 주인 살인사건에 패널들이 혀를 내둘렀다.
오는 8일 방송되는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 46회에서는 박기훈 형사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사기를 공개한다.
충격적인 사실은 검안 결과를 통해 드러난다. 피해자의 생식기에 어떠한 물건이 발견됐는데 이는 사망한 이후에 벌어진 행위로 추정되면서 모두를 경악하게 만든다.
피해자는 남편과 사별한 뒤 30년 넘게 같은 자리에서 식당을 운영하며 세 자녀를 홀로 키워온 인물이었다. 인심이 후해 늘 음식도 넉넉히 내준 덕에 손님도 많았다고 한다. 따뜻했던 그녀는 왜 이토록 안타까운 범죄의 희생자가 되었던 것일까.
수사팀은 주변 탐문을 통해 의미심장한 증언을 듣게 된다. 피해자가 수십 년간 챙겨주고 도와줬던 한 인물이 공교롭게도 사건 직후 자취를 감췄다는 것이다. 범인은 과연 그가 맞는 것일지, 식당 여주인 살인사건의 전말은 '용감한 형사들4'를 통해 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com