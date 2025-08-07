[인터뷰③] 임윤아 "안보현 듬직 피지컬 덕분에 무한 '어부바' 가능했다…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임윤아(35)가 "안보현의 피지컬 덕분에 덩치 케미를 완성할 수 있었다"고 말했다.
임윤아가 7일 오전 코미디 영화 '악마가 이사왔다'(이상근 감독, 외유내강 제작) 인터뷰에서 무해한 청년 백수 길구를 연기한 안보현과 호흡을 언급했다.
임윤아가 언급한대로 영화 속 악마 선지는 야행 활동이 끝난 뒤 수면 상태인 낮 선지로 돌아가는 설정이 상당했고 이런 이유로 길구에게 많이 업혀야 했던 상황. 이와 관련해 임윤아는 "안보현 오빠 보다 성동일 선배한테 가장 죄송했다. 성동일 선배에게도 많이 업혀야 했는데 그때마다 최대한 빨리 촬영을 끝내려고 했다. 안보현 오빠는 어부바 장면에서 나와 체력적인 차이가 좀 있다 보니 듬직한 부분이 있었다"고 웃었다.
'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 여자를 감시하는 기상천외한 아르바이트를 하게 된 청년 백수의 영혼 탈탈 털리는 이야기를 담은 작품이다. 임윤아, 안보현, 성동일, 주현영 등이 출연했고 '엑시트'의 이상근 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 13일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com