[SC인터뷰] "이렇게 망가져도 되나?"…임윤아, '엑시트'→'악마가 이…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 낮저밤이 배우 임윤아(35)가 얼굴을 갈아 끼운 열연으로 여름 스크린 '퀸'으로 등극했다.
특히 '악마가 이사왔다'는 망가짐을 불사한 임윤아의 새로운 도전으로 많은 관심을 끌었다. 극 중 낮에는 프랑스 유학을 꿈꾸는 평범한 파티셰지만 새벽 2시가 되면 통제 불능 괴팍한 악마로 깨어나는 선지를 연기한 임윤아는 1인 2역과 같은 선지와 악마를 자신만의 해석으로 매력을 끌어올렸다. 차분하고 맑은 청순 비주얼과 사근사근한 목소리를 가진 낮 선지와 달리 새벽 악마는 화려하고 강렬한 스타일과 센 목소리, 과장된 표정과 웃음소리로 차이를 준 임윤아는 필모그래피 사상 가장 코믹하고 파격적인 변신으로 '인생 캐릭터'를 추가했다.
|
|
|
|
온몸으로 부?H혀야 했던 한강 수중 촬영도 쉽지 않았다. 임윤아는 "한강에 뛰어드는 장면인데 그 촬영은 딱 한 번밖에 기회가 없었다. 그 신을 준비하기 위해 사전에 수중촬영하는 장소에 가서 연습을 여러 번 하기도 했다. 연습할 때 뛰어드는 타이밍, 포즈 등을 연습했는데 처음에는 막막하고 겁이 나기도 했지만 나중에는 겁이 사라지고 연습한대로 하게 되더라. 직접 한강에 뛰어들었는데 안전요원도 있었고 보호막도 설치해 안전하게 촬영할 수 있었다. 너무 정신 없어서 한강의 수질은 느낄 새도 없었다. 원래 수영을 잘 못하지만 스태프들 도움으로 마음 편하게 뛰어들 수 있었다"고 답했다.
|
성동일과 부녀 호흡을 맞춘 소회도 남달랐던 임윤아다. 그는 "마치 '성동일의 개딸' 자격증을 딴 것처럼 기분이 좋더라. 드디어 나도 개딸 계보에 들 수 있나 싶다. 소녀시대 멤버들에게도 자랑했는데 수영과 유리가 '우리 아버지였다'라고 하더라. 알고보니 개딸 모임을 소녀시대 멤버들로 구성할 수 있을 정도더라. 현장에서도 성동일 선배가 대사인지 아닌지 구분 안 될 정도로 캐릭터를 잘 살려줘서 감사했다"고 애정을 전했다.
'덩치 케미'를 펼친 안보현에 대해서는 "선지는 계속 누군가가 챙겨주고 지켜봐야 하는 존재다. 그런 면에 있어서 길구라는 캐릭터가 듬직했으면 좋겠다는 바람은 있었다. 다행히 안보현 오빠의 캐스팅으로 외적으로 그런 부분이 잘 맞아 떨어진 것 같다. 안보현 오빠 덕분에 내가 편하게 훅 쓰러질 수 있었던 것 같다. 힘적으로는 이길 수 없는 피지컬이지 않나? 거기에 맞춰서 연기를 해줘서 덩치 케미를 살릴 수 있었다"고 만족감을 드러냈다.
영화 속 악마 선지는 야행 활동이 끝난 뒤 수면 상태인 본체 선지로 돌아가는 설정이 상당했던 바, 이런 이유로 안보현에게 많이 업혀야 했던 임윤아는 "안보현 오빠 보다 성동일 선배한테 가장 죄송했다. 성동일 선배에게도 많이 업혀야 했는데 그때마다 최대한 빨리 촬영을 끝내려고 했다. 안보현 오빠는 어부바 장면에서 나와 체력적인 차이가 좀 있다 보니 듬직한 부분이 있었다"고 웃었다.
'악마가 이사왔다'는 임윤아, 안보현, 성동일, 주현영 등이 출연했고 '엑시트'의 이상근 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 13일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com