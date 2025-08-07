스포츠조선

배슬기, 재벌가 장녀된다…숏드라마 '레이디 보스 리턴' 출연 확정

기사입력 2025-08-07 11:56


배슬기, 재벌가 장녀된다…숏드라마 '레이디 보스 리턴' 출연 확정

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 배슬기가 오랜만에 드라마에 도전한다.

배슬기는 리디의 숏 드라마 '레이디 보스 리턴 (연출: 정헌수, 극본: 문정연·황숙미, 제작: 리디, STUDIO DAL)'에 캐스팅됐다.

이번 작품에서 배슬기는 재벌가 장녀이자 DS캐피탈 대표 '강미진' 역을 맡는다. 오만함과 권력욕으로 똘똘 뭉친 인물을 강렬하게 소화하며 새로운 연기 변신에 나선다.

'레이디 보스 리턴'은 죽음을 눈앞에 둔 한 여성이 20년 전으로 회귀해 재벌가의 사냥개에서 진짜 보스로 거듭나는 과정을 담은 복수극이다. 배우 곽시양, 이엘리야 등과 함께 호흡을 맞춘다. 각기 다른 욕망과 비밀을 품은 인물들의 첨예한 대립을 중심으로 긴장감 넘치는 전개를 예고한다.

배슬기가 연기할 '강미진'은 막강한 배경을 바탕으로 재벌가의 권력을 누려온 인물이다. DS그룹의 장녀이자 금융 계열사 대표로 등장한다. 화려한 외면과는 달리, 내부적으로는 갑질과 각종 비리로 회사를 뒤흔드는 화제의 인물이다. '최주연(이엘리야)'과 대립각을 세우며 작품 속 주요 갈등과 복수극의 한가운데 놓인다.

배슬기는 "좋은 감독님, 좋은 배우분들과 호흡을 맞추며 즐겁고 행복하게 촬영했다"며 "색다른 캐릭터 변신을 위해 열심히 준비한 만큼, 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 작품에 대한 애정을 전했다.

배슬기는 최근 ENA '행복배틀', KBS2 '오아시스', SBS '아모르 파티', MBC '사생결단 로맨스' 등 다양한 작품에서 활약해왔으며, 이번 '레이디 보스 리턴'을 통해 한층 깊어진 감정선과 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시 한 번 입증할 것으로 기대를 모은다.

'레이디 보스 리턴'은 리디 숏 드라마 플랫폼 칸타(kanta)에서 공개될 예정이며, 상세 일정은 추후 확정된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

'이혼' 윰댕, 자궁적출 수술 이어 또 안타까운 소식 "아파서 아무것도 못해"

5.

박나래, '결혼식 프로불참러' 됐다…김준호♥김지민 이어 박하나 결혼식도 "축의금만"

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

'이혼' 윰댕, 자궁적출 수술 이어 또 안타까운 소식 "아파서 아무것도 못해"

5.

박나래, '결혼식 프로불참러' 됐다…김준호♥김지민 이어 박하나 결혼식도 "축의금만"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴-LA다저스 "웰컴 SON!"

4.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.