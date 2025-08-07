스포츠조선

김남주, 子 건강 위해 170억 집 인테리어도 포기 "안 예쁘면 어때"

기사입력 2025-08-07 12:23


김남주, 子 건강 위해 170억 집 인테리어도 포기 "안 예쁘면 어때"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 김남주가 아들 건강을 위해 인테리어까지 포기한 주방을 공개했다.

7일 김남주의 유튜브 채널에서는 '2억짜리 커피 마시는 김남주 주방 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김남주는 "제가 20년 동안 키우고 남편이랑 알콩달콩 남매를 길러낸 부엌을 보여드리겠다"고 주방을 소개했다. 김남주의 주방은 집 크기에 비해 협소했다. 김남주는 "아일랜드를 갖는 게 꿈이다. 식탁에서 김치를 담근다. 너무 좁지 않냐"고 토로했다.


김남주, 子 건강 위해 170억 집 인테리어도 포기 "안 예쁘면 어때"
식탁만 15년이 됐다는 김남주는 "의자도 되게 지저분하다. 그때 이게 유행했을 때 엄청 예뻤 던 것"이라며 천으로 된 의자를 소개했다. 하지만 의자 하나만 소재가 달랐다. 이에 김남주는 "왜 의자만 짝짝이냐면 아들이 아토피여서 봉제인형이나 천 알레르기가 심하다. 안 예쁘면 어때. 우리 가족인데 상관 없지. 그래서 항상 우리 아들이 밥 먹는 공간"이라고 아들 사랑을 드러냈다.

주방 한 켠에는 샴페인 칠러도 있었다. 김남주는 "애들이 100점 받거나 상을 받아오면 '오늘 학원 안 가도 돼', '오늘 파티야' 한다. 그게 뭔 파티야. 자기 술 마시는 날이지"라고 셀프 디스해 웃음을 자아냈다.

제작진들까지 꽉 찬 주방에 PD는 "좁긴 좁다"고 속마음을 말했고 김남주는 "시끄러워"라고 발끈했다. 김남주는 "그래도 내가 여기서 20년간 먹고 살고. 남편이랑 그래서 사이가 좋아진 거야. 좁아서. 가까이 바라볼 수 있어서"라며 "20년 전에 이 집 지었을 때 사람들이 대저택이냐 그랬는데 지금은 소박하고 사람냄새 난다더라"라고 말해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

'이혼' 윰댕, 자궁적출 수술 이어 또 안타까운 소식 "아파서 아무것도 못해"

5.

박나래, '결혼식 프로불참러' 됐다…김준호♥김지민 이어 박하나 결혼식도 "축의금만"

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

'이혼' 윰댕, 자궁적출 수술 이어 또 안타까운 소식 "아파서 아무것도 못해"

5.

박나래, '결혼식 프로불참러' 됐다…김준호♥김지민 이어 박하나 결혼식도 "축의금만"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴-LA다저스 "웰컴 SON!"

4.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.