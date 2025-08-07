스포츠조선

[SC줌人] 이진욱, 카리스마→허허실실 반전 리더십…‘에스콰이어’가 살린 인생캐

기사입력 2025-08-07 13:56


[SC줌人] 이진욱, 카리스마→허허실실 반전 리더십…‘에스콰이어’가 살린…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이진욱이 JTBC 토일드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'에서 '윤석훈'이라는 인생 캐릭터를 만나 폭발적인 존재감을 과시하고 있다.

극 중 이진욱은 법무법인 율림 송무팀 팀장 윤석훈 역을 맡아 신입 변호사들의 멘토로 활약 중이다. 냉정한 프로페셔널의 면모와 인간적인 따뜻함을 넘나드는 그의 입체적인 연기가 시청자들의 호평을 이끌고 있다.

면접관으로 첫 등장한 윤석훈은 단 한 마디로 분위기를 얼어붙게 만들었다. "의뢰인을 존중하지 않는 변호사는 변호사가 아니다"라는 말에 그의 직업윤리가 고스란히 담겼다. 이진욱 특유의 묵직한 중저음과 냉철한 눈빛은 캐릭터의 신념을 강렬하게 각인시켰다.

그런가 하면 냉철함 속 따뜻함도 엿보인다. 잘못은 단호히 지적하면서도, 제 몫을 해낸 후배에게는 짧은 격려로 힘을 북돋아주는 모습이 진정한 리더의 표본을 보여줬다. 무거운 분위기를 유쾌하게 반전시키는 허허실실한 매력은 '워너비 상사' 그 자체였다.

또한 이진욱은 법정 신에서도 독보적인 에너지를 뿜어낸다. 억울한 의뢰인을 대변하며 감정을 쏟아내는 순간에는 진정성을, 상대 측과 협상할 때는 냉정한 승부사의 면모로 극의 긴장감을 높였다. 법률 용어가 빽빽한 대사마저 리듬감 있게 풀어내며 시청자들의 몰입도를 극대화했다.

윤석훈의 과거사도 흥미를 더한다. 사건이 진행될수록 드러나는 윤석훈의 내면은 이진욱의 섬세한 연기를 통해 설득력 있게 그려지고 있다. 홀로 과거 영상을 되짚는 장면에서는 외로움과 책임감이 공존했고, 반려견을 대할 때는 미소 하나로 따뜻함을 전달했다.

'에스콰이어'는 변호사라는 직업군을 통해 인간적인 서사를 녹여내는 드라마 중심에서 이진욱은 한 인물의 변화와 성장, 그리고 드러나지 않은 상처까지 빈틈없이 표현해내고 있다. 입체적인 감정선과 안정적인 대사 전달력, 절제된 표현력은 단연 '믿고 보는 배우'의 진가를 증명한다.

JTBC '에스콰이어' 3회는 오는 9일 오후 10시 40분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

5.

이경규, '약물 운전' 트라우마 자극한 김원훈에 분노 "가슴 쿵쿵거려" ('마이턴')

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

5.

이경규, '약물 운전' 트라우마 자극한 김원훈에 분노 "가슴 쿵쿵거려" ('마이턴')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

4.

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스케즈, 왜 우승 승부수인가

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.