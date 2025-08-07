스포츠조선

이민정, 통한의 사과 "♥이병헌 얼굴 블러처리 참사날라...50만 공약 후회"

최종수정 2025-08-07 16:13

이민정, 통한의 사과 "♥이병헌 얼굴 블러처리 참사날라...50만 공약 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배배우 이민정이 '유튜브 50만 구독자 공약'으로 인해 남편 이병헌의 얼굴을 블러 처리해야 할 위기에 처하며, 진땀나는 사과 방송을 진행했다.

7일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '[긴급편성] 이민정 대국민 사과 라이브'라는 제목의 영상이 공개됐다.

채널 오픈 회식에서 이민정은 '이번년도 목표'에 대해 잠시 고민하더니 "50만이 넘으면 제가 이병헌, 박찬욱 감독님 (인터뷰를) 끌어와볼까요?"라며 자신감을 드러냈다.

하지만 50만이 될 때까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하기로 한 공약을 내세운 이민정, 그렇게 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다' 촬영이 종료 되고 개봉일이 점점 다가왔다.

이민정은 라이브 방송에서 '이병헌이 얼마 전 팬클럽 생파에 오셔서 '어쩔 수가 없다' 홍보 때까지 팔로워 50만 돌파 안되면 감독님과 출연해서 자기는 얼굴 가려야 한다고 걱정하시던데'라는 댓글에 "네. 우리 모두가 걱정하고 있다"라며 웃었다.

이어 "지금 제가 정확하게 몇만인지 모르겠다. 34만, 35만인 거 같다. 그런데 9월 16일, 채널에 '어쩔수가 없다' 홍보 인터뷰가 올라와야 한다. 이것 때문에 제가 자다가도 악몽을 막 꾸면서 블러가 막 나온다. '으악!' 하고 깬다"라 했다.


이민정, 통한의 사과 "♥이병헌 얼굴 블러처리 참사날라...50만 공약 …
그는 "잠에서 깨고 '아 진짜 이놈의 조동아리 어떻게 해야 되나'라는 생각을 했다. 영화 홍보를 해야 하는데, 오빠가 블러 처리돼서 나가는 게 영화팀에도 홍보팀에도 미안하고 오빠 팬분들에게도 미안하고 우리 구독자분들에게도 그렇다. 제가 막 너무 스트레스를 받으니까 남편이 얘기하기를 '나는 네가 한 말을 번복하는 건 말이 안된다'고 하더라"라 전했다.

그러면서 "남편은 '이때까지 스쳐만 지나가도 블러를 해놓고서 갑자기 홍보를 한다고 얼굴 짜잔~ 할 수는 없다'더라. '우리는 그냥 이대로 가겠다'는 거다"라 했다.


이민정은 "또 남편 생일 날 신동엽 오빠가 와서 얘기를 해주셨는데 '그렇게 불안해하지 마라. 그게 유튜브의 매력이다. 네가 내뱉은 말을 지켜야지'라 하셨다. 그래서 만약에 50만이 안되면 남편을 블러처리 해야 하는 거다"라며 울컥했다.

속상해진 이민정은 눈물을 훔치며 "제가 잘못했습니다"라며 무너졌다. 이어 "널리 널리 알려서 구독해주세요. 그럼 제가 이렇게까지 민망하고 미안한 상황이 되지 않으니까"라면서 "제가 그것 땜에 감기도 온 거 같다"라고 속상해 했다.

이내 이민정은 "남편은 사람들에게 강요하고 구걸하라고 하지 말라 했지만 제가 영화홍보를 잘 해보려고 하는 거다. 9월 중순 전까지 50만이 되면 제가 영화팀에게 덜 죄송할 거 같다. 반성하고 있다"라고 다시금 고개를 숙였다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'박지성 대체 실패' 맨유서 폭망 日 슈퍼스타 대반전...'36살' 제2의 전성기 "베테랑 빛나는 활약" 극찬

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

4.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

5.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.