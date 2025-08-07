이민정, 통한의 사과 "♥이병헌 얼굴 블러처리 참사날라...50만 공약 …

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배배우 이민정이 '유튜브 50만 구독자 공약'으로 인해 남편 이병헌의 얼굴을 블러 처리해야 할 위기에 처하며, 진땀나는 사과 방송을 진행했다.
하지만 50만이 될 때까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하기로 한 공약을 내세운 이민정, 그렇게 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다' 촬영이 종료 되고 개봉일이 점점 다가왔다.
이민정은 라이브 방송에서 '이병헌이 얼마 전 팬클럽 생파에 오셔서 '어쩔 수가 없다' 홍보 때까지 팔로워 50만 돌파 안되면 감독님과 출연해서 자기는 얼굴 가려야 한다고 걱정하시던데'라는 댓글에 "네. 우리 모두가 걱정하고 있다"라며 웃었다.
|
그러면서 "남편은 '이때까지 스쳐만 지나가도 블러를 해놓고서 갑자기 홍보를 한다고 얼굴 짜잔~ 할 수는 없다'더라. '우리는 그냥 이대로 가겠다'는 거다"라 했다.
이민정은 "또 남편 생일 날 신동엽 오빠가 와서 얘기를 해주셨는데 '그렇게 불안해하지 마라. 그게 유튜브의 매력이다. 네가 내뱉은 말을 지켜야지'라 하셨다. 그래서 만약에 50만이 안되면 남편을 블러처리 해야 하는 거다"라며 울컥했다.
속상해진 이민정은 눈물을 훔치며 "제가 잘못했습니다"라며 무너졌다. 이어 "널리 널리 알려서 구독해주세요. 그럼 제가 이렇게까지 민망하고 미안한 상황이 되지 않으니까"라면서 "제가 그것 땜에 감기도 온 거 같다"라고 속상해 했다.
이내 이민정은 "남편은 사람들에게 강요하고 구걸하라고 하지 말라 했지만 제가 영화홍보를 잘 해보려고 하는 거다. 9월 중순 전까지 50만이 되면 제가 영화팀에게 덜 죄송할 거 같다. 반성하고 있다"라고 다시금 고개를 숙였다.
shyun@sportschosun.com