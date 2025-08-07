박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식…

스포츠조선

박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식도" ('벌거벗은 세계사')

기사입력 2025-08-07 15:32


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 트로트 가수 박서진이 성형 수술 사실을 솔직하게 털어놨다.

7일 tvN 공식 SNS에는 "서진씨는 성형 최대 몇 번 하셨어요? '벌거벗은 세계사' 성형수술은 인간의 얼굴과 몸을 어떻게 개조했나?"라면서 '벌거벗은 세계사' 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 은지원은 현재 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에 함께 출연 중인 박서진이 게스트로 출연하자 "서진이를 이런 자리에 또 모시게 됐다"며 반가워했다.

이에 박서진은 "지원이 형과 고정 프로그램 같이 하고 있다"면서 "오늘 나에게 딱 맞는 주제로 출연하게 됐다"며 기대감을 드러냈다.

이날의 주제는 성형이라고. 그러자 규현은 "딱 맞는 주제, 성형이라는 주제다"며 궁금증을 드러냈다. 이에 은지원은 "본인이 방송에서 성형 관련 말씀을 많이 하고 다니셔서 여쭤보겠다"면서 "어느 부위를 성형했냐"고 물었다.

그러자 박서진은 "안 한 부위를 물어보는 게 빠를 것"이라면서 "눈 성형 3회, 코 성형, 입술 주사, 치아 성형, 모발 이식도 했다. 너무 신기하더라. 모내기 하시는 것 같더라"며 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.


한편 박서진은 최근 KBS2 '옥탑방의 문제아들 시즌2'에 출연해 성형 수술 사실을 털어놓으며 "억 단위' 들었다"고 솔직하게 밝혔다.

박서진은 "눈, 코, 입 전체적으로 갈아 끼웠다"면서 "눈을 세 번 했고 코는 실리콘 넣고 기증 늑연골 넣고 입술은 보톡스도 맞고 필러도 넣었는데 지금은 뺐다. 턱은 보톡스를 주기적으로 맞고 있다"고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.


이어 성형 수술 고백 이유에 대해 "솔직하게 고백할 생각이 없었다"면서도 "어느 방송에 출연했었는데 바뀐 얼굴과 뒤 LED에는 옛날 얼굴이 뜨더라. 너무 확 차이가 나서 시원하게 고백을 해버렸다"고 했다.

특히 박서진은 성형 수술에 든 비용에 대해 "억단 위 스포츠카 한 대 값 정도 된다"면서 "주사 시술도 6개월에 한번씩 맞지 않나. 매달 피부 케어, 또 모발 이식도 했다. 뒤에 머리를 빼서 앞에다 심었다"고 말해 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

