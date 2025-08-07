박시후, '불륜 주선 의혹' 입 열었다 "사실무근, 법적 조치 준비 중"…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 박시후 측이 불륜 만남 주선 루머와 관련해 부인하며 법적 조치를 준비 중이다.
소속사 측은 "박시후에 대한 확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 악의적인 비방글을 게시하는 행위가 발견되고 있어 증거를 수집하고 있고 이러한 행위에 대하여도 법률대리인을 통해 형사고소 등 법적 조치를 취할 예정"이라며 "허위사실유포 등 불법행위에 대하여는 배우가 받게 되는 큰 타격을 고려하여 어떠한 선처도 없을 것"이라며 강경한 태도를 보였다. 그러면서 "확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 근거 없이 아티스트를 비방하는 글을 게시하지 말아 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.
마지막으로 소속사는 "신속하게 경찰의 수사 등 형사절차가 진행될 수 있도록 최선의 노력을 할 것이며 수사를 통해 게시글이 허위사실이라는 점을 명확히 밝힐 예정"이라고 덧붙였다.
해당 글의 진위 여부가 파악되지 않은 가운데 해당 SNS 계정 주인은 "저는 이 글에 언급된 인물들과 일면식도 없는 사람이다. 제 사진을 무단으로 사용하고 허위 사실과 함께 유포하는 행위는 명백한 명예훼손에 해당한다"고 밝혔다. 이어 "이로 인해 오해와 피해를 받고 있으며 현재 캡처 및 증거 보존을 완료한 상태"라며 "즉시 삭제 및 정정하지 않으실 경우 법적 대응을 고려하겠다. 경고 드린다"며 강경 대응을 예고했다.
이하 박시후 측 공식입장
안녕하세요. 배우 박시후씨의 소속사 후팩토리입니다.
당사의 소속배우 박시후를 아껴주시는 팬분들께 감사의 인사를 전합니다.
당사는 '배우 박시후가 유부남에게 여자를 소개해주었고 가정파탄에 큰 몫을 하였다'라는 게시글과 관련하여 해당 게시글에 게재된 사실이 사실무근의 허위사실이라는 점을 명확히 하며
이와 관련된 조속한 조치를 취할 예정입니다.
당사는 법률대리인(이엔티법률사무소 강진석 변호사)을 선임하여 언론중재위원화에 대한 조정신청, 허위로 글을 게시한 당사자에 대한 허위사실 유포로 인한 명예훼손 고소 등 민형사상 법적 조치를 준비중에 있습니다.
또한 당사는 배우 박시후에 대한 확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 악의적인 비방글을 게시하는 행위가 발견되고 있어 증거를 수집하고 있고
이러한 행위에 대하여도 법률대리인을 통해 형사고소 등 법적 조치를 취할 예정입니다. 허위사실유포 등 불법행위에 대하여는 배우가 받게 되는 큰 타격을 고려하여 어떠한 선처도 없을 것입니다.
확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 근거없이 아티스트를 비방하는 글을 게시하지 말아 주시기를 부탁드립니다.
당사는 신속하게 경찰의 수사 등 형사절차가 진행될수 있도록 최선의 노력을 할 것이며 수사를 통해 게시글이 허위사실이라는 점을 명확히 밝힐 예정입니다.
배우 박시후를 걱정해 주시고 아껴 주시는 팬분들께 다시 한번 감사드리며 당사는 이번 사태를 해결하기 위해 최선을 다할 것입니다.
감사합니다.