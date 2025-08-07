스포츠조선

[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치는 미녀(살림남)

기사입력 2025-08-08 06:10


[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치…

[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치…

[스포츠조선 고재완 기자] 신화 이민우가 신부를 공개했다.

이민우는 7일 공개된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 선공개 영상에 등장했다.

영상에서 이민우는 "저 이제 장가갑니다"라며 깜짝 결혼 소식을 전했다. 이를 들은 MC 은지원은 한동안 말을 잇지 못했고, "민우야 닭살 돋았다"며 놀라움을 감추지 못했다.

이민우는 "2013년 1월 지인을 만나는 자리에서 예비 신부를 처음 만났다"며 첫 만남을 회상했고, 이어 "여자친구 뱃속에 아이가 있다"는 2세 소식까지 공개하며 모두를 놀라게 했다. 또 이민우는 예비 신부가 딸을 키우고 있는 싱글맘이라는 것을 밝히며, 예비 신부와 아이를 함께 품고 가정을 꾸릴 것을 전했다.


[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치…

[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치…
특히 선공개 영상을 통해 예비 신부의 얼굴이 처음 공개돼 눈길을 끌었다. 재일교포 3세인 이민우 예비 신부는 모델 야노 시호와 배우 이민정을 닮은 눈부신 미모로 보는 이들의 시선을 사로잡았고, 그의 6세 딸과 이민우가 함께 찍은 사진이 공개되며 따뜻한 가족 분위기를 전했다.

이민우는 '살림남'을 통해 예비 신부를 처음 공개하며, 연애부터 결혼까지의 '풀 스토리'를 방송 최초이자 단독으로 공개할 예정이다. 그동안 베일에 싸여 있던 러브스토리와 가족의 일상이 드러나는 만큼 시청자들의 기대가 높아지고 있다.

한편 이민우는 지난 6일 재일교포 3세인 예비신부가 임신중이고, 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘이라는 사실을 밝힌 바 있다.

또 앞서 지난 달 "언젠가는 서로 힘이 되어주는 나만의 가정을 꾸리고 싶다는 막연한 마음이 있었다. 그러던 중 오랜 기간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"고 결혼 소식을 전한 바 있다.

1979년 생인 이민우는 1998년 신화로 데뷔, '해결사' '으?X! 으?X' '퍼팩트 맨' '브랜드 뉴' '너의 결혼식' 등을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 2003년에는 '엠(M)'을 발표, 솔로 가수로도 활동했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

5.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

5.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

4.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.