[종합] 이민우, 재일교포 3세 예비신부 깜짝 공개…환한 웃음 매력 넘치…

[스포츠조선 고재완 기자] 신화 이민우가 신부를 공개했다.
이민우는 "2013년 1월 지인을 만나는 자리에서 예비 신부를 처음 만났다"며 첫 만남을 회상했고, 이어 "여자친구 뱃속에 아이가 있다"는 2세 소식까지 공개하며 모두를 놀라게 했다. 또 이민우는 예비 신부가 딸을 키우고 있는 싱글맘이라는 것을 밝히며, 예비 신부와 아이를 함께 품고 가정을 꾸릴 것을 전했다.
한편 이민우는 지난 6일 재일교포 3세인 예비신부가 임신중이고, 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘이라는 사실을 밝힌 바 있다.
또 앞서 지난 달 "언젠가는 서로 힘이 되어주는 나만의 가정을 꾸리고 싶다는 막연한 마음이 있었다. 그러던 중 오랜 기간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"고 결혼 소식을 전한 바 있다.
1979년 생인 이민우는 1998년 신화로 데뷔, '해결사' '으?X! 으?X' '퍼팩트 맨' '브랜드 뉴' '너의 결혼식' 등을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 2003년에는 '엠(M)'을 발표, 솔로 가수로도 활동했다.
