스포츠조선

정일우 "달고나 커피, 내가 전세계 유행시켰는데 아무도 몰라"(옥문아)[SC리뷰]

기사입력 2025-08-08 06:20


정일우 "달고나 커피, 내가 전세계 유행시켰는데 아무도 몰라"(옥문아)[…

[스포츠조선 고재완 기자] "달고나 커피 내가 전세계 유행시켰는데 아무도 몰라."

7일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 주말드라마 '화려한 날들'의 배우 이태란과 정일우가 출연했다.

이날 정일우는 친해지고 싶은 사람으로 홍진경을 꼽았다. 그는 "가훈이 진취적인 사람이다. 배우 생활만 계속해 오다가 회사를 운영하고 있다. 배우의 삶과, 회사를 운영하는 운영자로서의 삶은 또 다르더라"라며 "외적인 건 크게 중요하지 않다. 스타일 좋고 개성 있다"고 홍진경을 치켜세웠다.

이에 홍진경은 "식품 사업 시작하려는 거냐"고 물었고 정일우는 "뭐 아무튼"이라고 답해 의심을 샀다.

정일우는 또 "홍진경 유튜브 채널도 나가고 싶다"고 말했고 홍진경은 "공부 채널이니까 일우 씨한테 뭐 하나 배우면 된다"고 했다. 이에 정일우는 "요리 잘한다. 예전에 '편스토랑' 할 때 달고나 커피를 유행시켰다. BBC, 뉴욕타임즈에도 인터뷰했다"고 밝혔다.

또 그는 "당시 검색 전세계 1위가 달고나 커피였다. 근데 사람들이 달고나 커피는 아는데 정일우가 유행시켜는지는 모른다"고 전해 눈길을 끌었다.

임세미와 절친이 된 사연도 공개했다. 그는 "제가 대학교 다닐 때까지만 해도 단체미팅이 있었다. 그게 18년 전이다. 딱 한번 미팅 해봤다. 소지품으로 했었다. 옛날 거 따라한 거다"라며 "방송연예과였는데 강남역에서 했었다. 연기하는 과 친구들이 나온 거다. 타 대학교 학생과 6대6으로 미팅을 했다. 다른 친구들은 다 사귀고 저랑 한 명이 딱 친구가 됐다. 그 친구가 임세미다. 세미와 그때부터 친구다"라고 털어놨다.

이날 정일우는 27세에 뇌동맥류 판정을 받고 힘들었던 시간도 떠올렸다. 그는 "뇌동맥류라는 질병은 어떤 이유로 생기는 지 잘 모른다. 예전 교통사고 났을 때 뇌진탕, 뇌출혈이 있었다. 아마 그 영향이 있지 않았을까라고 의사 선생님이 말씀하셨다"라며 "'삶을 어떻게 살아야 되나'라고 우울감에 한 달 동안 집 밖을 안나갔다. 그러다가 '정말 가보고 싶었던 산티아고 순례길 가 봐야겠다'는 생각에 6개월 준비 후 다녀왔다"고 설명했다.

"세 번 다녀왔다"고 말한 정일우는 "가장 힘들 때 걸었다. 걷고 '인생의 행복이 이런 거구나'를 느꼈다. 이걸 혼자 느끼기 너무 아쉬워서 친구들을 데리고 두 번 더 갔었다"고 털어놨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

2.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

3.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

4.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

5.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.