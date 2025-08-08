스포츠조선

한혜진, 500평 홍천 별장 망했다 "18가지 후회, 눈물이 앞을 가려"

기사입력 2025-08-08 06:50


한혜진, 500평 홍천 별장 망했다 "18가지 후회, 눈물이 앞을 가려"

[스포츠조선 이유나 기자] 모델 한혜진이 자신이 직접 설계한 500평 홍천 별장에 대해 솔직하게 리뷰했다.

7일 한혜진 채널에는 "홍천 망한 집... 솔직 리뷰합니다"라는 영상이 공개됐다.

한혜진은 "홍천에 별장을 지은 지 3년 차가 되었다"며 "아무것도 몰랐던 초보 주택러였던 게 엊그제 같은데 벌써 시간이 이렇게나...눈물이 앞을 가리네요 (이중적 의미)"라고 전했다.

이어 "처음엔 의욕이 많아서 이것저것 많이 했는데......살다 보니 망했다 싶은 부분이 무려 18가지나 되더라"라며 "직접 집을 짓고 싶은 분들에게 부디 꿀팁이 되길 바란다"며 영상을 게재했다.

한혜진은 500평 홍천 별장 집 앞마당이 황무지인 것에 대해서 "원래 잔디를 깔려고 했다. 그런데 구독자님들이 절대 깔지 말라고 하더라. 풀 관리하는데 지옥문이 열린다고 하더라. 난 귀가 얇기 때문에 구독자님들의 말을 잘 듣는다"고 웃었다.

수영장에 물이 가득 차 있는 것에 대해서는 "물을 채운 것이 아니라 비가 와서"라며 "지금 우리 수영장은 개구리 공장이다. 매일 올챙이 건지기가 일상이다. 밤에 잠을 못잘 정도로 개구리 소리가 너무 크다"고 얼굴을 찡그렸다.

한혜진은 집 방향부터 잘못했다고 털어놨다. 그녀는 "집을 정 남향으로 앉힌 것은 맞다. 그렇지만 현관도 남향 쪽에 걸쳤어야 했다. 현관이 북쪽에 있으니 겨울에 눈이 오면 눈이 녹지 않아 문 앞에 엉기고 쌓여 문을 못 열어 고립됐다"고 토로했다. 그러면서 "집을 살짝 그대로 들어서 방향을 틀어서 놓고 싶다"고 후회했다.


한혜진, 500평 홍천 별장 망했다 "18가지 후회, 눈물이 앞을 가려"
사람들이 정문으로 알고 들어오는 통창 앞에 처마를 설계한 것은 "돗자리 펴놓고 수박도 먹고 낮잠도 자려고 한 것"이라며 "그런데 현실은 여름엔 덥고 겨울엔 추워서 나올 일이 없다. 눈 쌓이면 쓸어야 되는게 일이다"라고 후회했다.


몸이 젖은 상태로 들어오면서 쓸수 있는 야외 샤워장도 설치했는데 외부인 침입에 대비해 CCTV를 달아놨더니 도저히 쓸수가 없더라는 것. 또 야외 싱크대도 망한 포인트. 한혜진은 "집에 들어갈 필요없이 밖에서 모든 것을 해결하라고 만들었는데 겨울에 수도가 동파됐다. 완전 무용지물이 됐다"고 했다.

건물 외관을 길게 하고 지붕을 검은색으로 한 것에 대해서도 후회했다. 한혜진은 "멋있게 보이려고 했는데 엄마가 자꾸 우사 같다고 놀리는거다. 멀리서 나도 봤는데 진짜 우사 같은 느낌이 들었다"고 했다.

한혜진은 "마당 한가운데 큰 나무로 그늘을 만들면서 사는게 내 로망이었다. 잔디밭에 엄청 큰 나무가 서 있는걸 상상했다. 로망과 현실 사이에서 살고 있다"고 고백했다.

외부 뿐 아니라 내부에도 문제점이 많았다. 한혜진은 불 켜는 스위치, 높은 싱크대 상부장 부터 오븐 위치까지 처음에는 잘 설계했다고 생각한 디테일들이 모두 불편했다고 털어놨다.

한혜진은 "싱크대 위쪽 천정 조명을 넣지 않겠다고 우겼는데 밤에 조리할때 손가락을 썰어도 벌레가 이만한게 있어도 모른다. 전문가 분들이 아일랜드 식탁에 인덕션을 권하셨는데 깨끗하게 하겠다고 절대 안했다. 지금 버너 놓고 조리하지 않나. 무조건 인덕션 매립했어야 했다"고 말했다.

그래도 잘 한 것은 "창문 앞 난로와 외부 파이어 스페이스는 잘 했다고 생각한다"고 자평했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

2.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

3.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

4.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

5.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.