신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 공개..6세 딸과 이미 '한 가족'

[스포츠조선 조윤선 기자] 신화 이민우가 미모의 예비 신부를 공개했다.
특히 이민우는 "(예비 신부가) 사실 홑몸이 아니다. 뱃속에 아이가 있다"며 2세 소식까지 공개해 놀라움을 안겼다. 이어 "이 친구도 많은 힘든 시간을 보냈다. 오랜만에 봤는데 딸도 있고 이혼도 했더라"며 예비 신부가 6세 딸을 키우는 싱글맘이라고 밝혔다.
이민우의 러브스토리는 오는 9일(토) 오후 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
한편 이민우는 지난달 25일 손 편지를 통해 팬들에게 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 그는 "최근 여러 가지 상황들을 겪으며 심적으로 힘들고 지쳤을 때 가족들과 함께 많은 시간들을 가지면서 가족에 대한 의미를 되새겨 보게 되었다"라며 "그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"고 밝혔다.
이어 "누구보다 내가 가장 아끼는 신화창조에게 축하 받고 싶어서 내 진심을 담아 전하는 이야기에 따뜻한 마음으로 축복해 주면 좋겠다"며 "앞으로 내게 또 다른 삶의 변화가 있겠지만 신화창조와 가족의 사랑을 원동력으로 무대 위 그리고 어디서든 변함없는 활동을 이어가는 이민우로서 신화창조 여러분을 만날 것이라고 약속하겠다"고 전했다.
