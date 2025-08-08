스포츠조선

이종석♥문가영 이어지고 갈등에 갈등..'서초동' 이직과 퇴사 사이

기사입력 2025-08-08 14:41


이종석♥문가영 이어지고 갈등에 갈등..'서초동' 이직과 퇴사 사이

[스포츠조선 문지연 기자] '서초동'이 마지막 단계로 접어든다.

절정을 향해 달려가고 있는 tvN 토일드라마 '서초동'(이승현 극본, 박승우 연출)이 직장생활 n년 만에 다시금 진짜 하고 싶었던 일을 찾아 나선 어쏘 변호사들의 고뇌를 담으며 공감을 불러일으키고 있다. 이에 마지막까지 놓칠 수 없는 어쏘 변호사들의 고민 리스트를 짚어봤다.

먼저 이직과 개업이 빈번한 어쏘 세계에서 10년 가까이 한 직장을 다니고 있는 안주형(이종석)의 행보에 관심이 모아진다. 그간 안주형은 하기 싫은 일을 시켜도 해야 한다는 마인드로 들어오는 사건은 담담히 임해왔다. 하지만 직장 내 괴롭힘으로 인해 스스로 목숨을 끊은 피해자의 유가족을 상대로 가해자 측의 변호를 하라는 직장 상사의 터무니 없는 지시에 안주형도 불편함을 내비치기 시작했다. 자신의 마음을 짓누른 감정이 무엇인지 자각한 안주형이 어떤 선택을 하게 될지 궁금해지고 있다.

그런가 하면 강희지(문가영)는 소중한 사람을 제 손으로 지키고 의뢰인의 마음을 어루만지는 변호사가 되겠다는 목표를 품고 서초동에 들어왔다. 위기에 빠진 아빠를 구해내고 다양한 의뢰인을 만나며 목표를 향해 성큼성큼 나아가고 있지만 강희지가 생각한 이상과 현실 사이에는 엄청난 갭이 존재해 고민은 계속되고 있다. 특히 자신과 비슷한 결을 가진 줄 알았던 대표 변호사 강정윤(정혜영)과 묘한 입장 차를 경험했던 만큼 강희지가 어느 길을 걷게 될지 호기심이 커지고 있다.

강희지와 달리 별다른 목표 없이 변호사가 된 조창원(강유석)은 돈 되는 사건은 모두 떠맡기는 대표 변호사 성유덕(이서환)의 만행과 뜻대로 되지 않는 재판 결과로 깊은 무력감에 빠져 있다. 그러던 중 학교폭력 피해자에서 살인미수 가해자가 된 어린 학생의 사정을 이해하고 비교적 가벼운 형벌을 구형한 검사의 결단은 조창원의 마음속에 진한 울림을 안겼다. 이어 경력직 검사 채용 공고를 몰래 살피는 등 이직 조짐을 보이고 있어 조창원의 앞날 또한 주목되고 있다.

임신 사실을 알게 된 배문정(류혜영) 또한 이직 준비를 시작해 눈길을 끈다. 육아 휴직 문제로 대표 변호사 나경민(박형수)과 갈등을 겪고 있기 때문. 송사 일을 너무나 좋아하지만 육아 휴직을 쓰기엔 현실이 마땅치 않은 데다가 밤샘이 잦은 업무 특성상 몸에 무리가 갈 수밖에 없을 터. 배문정은 현재 육아와 일을 병행 중인 선배를 찾아가 육아휴직부터 사내유치원까지 복지가 잘 되어 있는 사내변호사 자리를 물색하고 있다. 배문정이 과연 좋아하는 일 대신 안정적인 현실을 보장해줄 수 있는 직장으로 가게 될지 이목이 쏠린다.

집안 환경 탓에 하고 싶은 일도 애써 외면하고 있는 하상기(임성재)의 앞날도 지켜볼 부분이다. 휴학 후 돈을 벌어야만 학교를 다닐 수 있을 정도로 가난했던 하상기는 변호사 취업 이후 돈을 모으는 재미로 회사를 다니던 가운데 로스쿨 실습생들을 가르치는 과정에서 보람을 느끼고 다시금 교육에 대한 꿈을 품게 됐다. 그러나 공부에만 매진하기엔 당장의 생계를 장담할 수 없기에 결국 이를 포기하기로 마음먹은 상황. 꿈과 현실 중에서 고뇌하며 보는 이들의 공감을 불러일으키고 있는 하상기의 미래에 시선이 집중된다.

이렇듯 '서초동'은 부조리한 구조에 순응하며 일어나는 업무 스트레스, 상사와의 갈등, 육아휴직 등 직장인이라면 한 번쯤 겪어봤을 고민을 어쏘 변호사들의 이야기로 풀어내며 동질감을 불러일으키고 있다. 이직과 퇴사, 재직 사이 갈림길에 선 어쏘 변호사들의 결단은 오는 9일 오후 9시 20분에 방송되는 tvN 토일드라마 '서초동' 11회에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

2.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

3.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

4.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

5.

무대 보겠다고 난입…'보플2' 팬들, 역대급 민폐 인증[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

2.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

3.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

4.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

5.

무대 보겠다고 난입…'보플2' 팬들, 역대급 민폐 인증[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]

2.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

3.

'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]

4.

'사람이 처리할 수 있는 타구 맞나' KBO 톱클래스 아니다, 이 정도면 ML급이라 해도 '오버' 아니다

5.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.