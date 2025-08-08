스포츠조선

'이병헌♥' 이민정, 성악 전공했다더니..수준급 노래 실력 깜짝(가오정)

기사입력 2025-08-08 16:40


'이병헌♥' 이민정, 성악 전공했다더니..수준급 노래 실력 깜짝(가오정)

[스포츠조선 김소희 기자]'가는정 오는정 이민정' 이민정의 노래 실력이 공개된다.

8일 방송되는 KBS 2TV '가는정 오는정 이민정'(이하 '가오정')에서는 '가오정' 역대급 마을 축제 현장이 공개된다. 이를 위해 정남매(이민정, 붐, 안재현, 김정현, 김재원)와 게스트 영탁은 물론 경력 51년 대한민국 대표 중식대가 여경래 셰프까지 출격한다. 무엇보다 트롯 황태자 영탁과 정남매가 꾸미는 흥 폭발 무대가 펼쳐진다고 해 기대를 더한다.

이날 정남매와 영탁은 여경래 셰프를 도와 50인분 중식 3대장 요리에 도전한다. 하루에 두 번 열리는 물길 때문에 중식 배달이 되지 않는다는 우도 주민들은, 불지 않은 자장면을 먹을 수 있다는 것에 놀라며 크게 감동한다. 주민들 얼굴에 함박웃음이 떠오른 가운데 정남매는 자연스럽게 무대 위로 올라간다.

무슨 일이 벌어질 것인지 주민들의 이목이 집중된 가운데 큰 박스를 뒤집어쓴 이민정이 등장한다. 흡사 복면을 쓴 가왕이 떠오르는 상황.

앞서 "고등학교 때 잠깐 성악을 했다"며 "꿈은 가수인데 배우가 됐다"고 밝힌 이민정은 숨겨왔던 노래 실력을 공개해 마을 축제 현장을 발칵 뒤집는다. 예상 밖 선곡에 한 번, 이민정의 노래 실력에 한 번, 아찔한 그녀의 매력에 또 한 번 모두 놀랐다는 전언. 드디어 마이크를 잡은 정남매 맏이 이민정의 무대는 '가오정' 본 방송에서 공개된다.

이민정이 달군 무대에 영탁이 등장, 화끈하게 흥을 폭발시킨다. 어깨가 절로 들썩이는 영탁의 무대가 이어지는 가운데 정남매는 미리 연습한 단체 군무를 선보인다. '가오정'을 함께하며 끈끈해진 팀워크만큼 딱딱 맞는 정남매의 군무에 우도 주민들의 흥도 터진다. 영탁의 구성진 가창력도 감탄을 유발한다.

과연 영탁은 수많은 히트곡 중 어떤 노래들을 부를까. 정남매의 단체 군무는 얼마나 흥 넘칠까. 이민정의 숨겨왔던 노래실력은 어떨까. 흥, 웃음, 주고받는 정까지 화수분처럼 빵빵 터지는 '가오정' 축제 현장은 8월 8일 금요일 밤 10시 방송되는 KBS 2TV '가는정 오는정 이민정'에서 만나볼 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

2.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

3.

호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 이적할 바에 사우디가 나아"

4.

트레이드로 10승 투수 데려오더니, 이번엔 국제적으로 일하네...새 외인 투수-타자 모두 대박 조짐

5.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.