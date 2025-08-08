스포츠조선

전현무, '임수향 지인' 승무원과 소개팅 "소개팅 기계, 전국일주 가능" ('전현무계획2')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '전현무계획2' 전현무의 소개팅 과거가 폭로됐다.

8일 방송된 MBN 예능프로그램 '전현무계획2'에서는 배우 임수향이 출연했다.

전현무는 곽준빈과 먹친구를 보러 가며 "제 오래된 여사친이다. 어떤 작품으로 혜성처럼 나타났다. 부산 해운대 출신"이라고 힌트를 줬다. 전현무의 먹친구는 임수향.

임수향은 두 사람을 위해 지인을 총동원해 팥빙수와 빵 맛집을 알아왔다고 밝혔다. 이에 곽준빈은 "팥빙수랑 빵이 같이 나오는 옛날 감성인가?"라고 추측하며 "형님 옛날에 소개팅했던 감성"이라고 전현무를 놀렸다. 이에 임수향 역시 거들며 "오랜만에 현무 오빠 놀리니까 재밌다"고 웃었다.


이를 들은 전현무가 "우리 어떻게 친해진 거냐"고 기억을 못하자 임수향은 "제가 오빠 소개팅시켜 줬잖아요"라고 폭로해 전현무를 놀라게 했다.

곽준빈은 "또 했냐. 소개팅 머신이냐"고 혀를 내둘렀고 전현무는 "뮤지컬 배우 아니냐"고 물었다.하지만 임수향은 "스튜디어스"라고 정정해 웃음을 안겼다. 이에 곽준빈은 "소개팅으로 전국일주해라"라고 말해 웃음을 더했다.

2000:1의 경쟁률을 뚫고 '신기생뎐'을 통해 이름을 알린 임수향. 임수향은 함께 출연했던 이장우를 언급하며 "장우 오빠 결혼한다면서요. '신기생뎐' 끝나고 '아이두 아이두'라는 작품을 같이 했다. 그때 장우 오빠 레전드 짤 나왔다. 그때 진짜 잘생겼었다"고 밝혔다. 이에 전현무가 "과거형으로 언급한다"고 짚자 임수향은 "지금도 잘생겼다"고 수습했다.

소개팅 이야기에 곽준빈은 "형님은 인만추(인위적인 만남 추구)"라고 이야기했다. 이를 못 알아듣던 전현무는 뒤늦게 뜻을 알고 "나는 다 '추'다. 자만추, 인만추, 갑추도 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

