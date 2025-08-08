구성환, 누수 피해에 인테리어 사기 당했다 "두 형제가 잠수 타" ('나…

스포츠조선

구성환, 누수 피해에 인테리어 사기 당했다 "두 형제가 잠수 타" ('나혼산')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '나 혼자 산다' 구성환이 누수 피해를 고백했다.

8일 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서는 누수 피해를 입은 구성환의 모습이 담겼다.

구성환의 집 벽지 곳곳에는 곰팡이가 피어있었다. 구성환은 "어디서 새는지 정확히 모르겠다. 비마 많이 왔다 하면 난리가 난다"며 누수 피해를 고백했다.

구성환은 "원래 물이 샌다는 걸 알고는 있었다 깜짝 놀란 게 지난주에 비바람이 몰아쳤을 때 나이아가라 폭포처럼 도배 벽지가 다 젖었다"고 토로했다.

지난해에는 심지어 인테리어 사기도 당했다고. 구성환은 "작년에 400만 원 불렀다. 두 형제 분이 정확하게 뭐라했냐면 누수를 무조건 잡는다 했다. 막을 때까지 고쳐주겠다 해서 계약서까지 했는데 두 번 하고 안 하더라"고 고백했다.


이에 전현무는 "공개수배하는 거냐"며 웃었고 구성환은 "전화를 안 받으니까 발신번호 표시제한으로 내가 아닌 척 전화를 걸어 봤다. 두 형제를 잡으려고 내가 그랬다"고 토로했다.

곰팡이가 슨 벽지를 떼어낸 구성환은 누수의 원인을 찾기 위해 옥상으로 향했다. 옥상에는 누수의 흔적으로 보이는 곳이 있었고 박나래 역시 "저기가 원인일 가능성이 크다"고 짚었다.

구성환은 직접 수리하기 위해 철물점으로 향했다. 박나래는 "오빠가 직접 할 거냐"고 물었고 구성환은 "작년에 꼼꼼히 봐뒀다"고 밝혔다. 이에 조이가 "작년 그 형제 분을 따라 하면 안 되는 거 아니냐"고 짚었고 박나래는 "내가 해주겠다"고 약속했다.

