소율, 노출 단속 ♥문희준 '답정너 쇼핑'에 한숨 "예쁜 거 입고 싶어"

[스포츠조선 조윤선 기자] H.O.T. 문희준이 아내 소율과의 쇼핑에서 '답정너' 면모를 드러내 웃음을 자아냈다.
이후 네 식구는 함께 수영복 매장을 방문했고, 소율은 화려하고 약간 노출이 있는 수영복을 고르며 설렘을 드러냈다. 하지만 문희준은 "안에 긴 바지를 입어야 될 거 같다"며 계속 반대 의견을 내놓았다.
이에 소율은 "내가 마음에 드는 걸 고르면 되는 거냐. 아니면 조율해야 되냐"며 답답함을 드러냈고, 문희준은 "편하게 봐라"라고 말했다. 하지만 이내 "마지막에는 이거로 사면 되지 않을까"라며 자신이 원하는 노출이 전혀 없는 수영복을 건네는 '답정너' 면모로 웃음을 안겼다.
결국 두 사람은 민소매 상의에 치마와 긴 레깅스가 포함된 수영복을 선택하며 타협했다. 9년 만에 새 수영복을 산 소율은 "너무 마음에 든다"며 만족했고, 문희준은 "처음으로 여성스러운 수영복을 산 거 같다. 전에는 래시가드를 입었다"고 말했다.
소율은 "중요한 건 그걸 다 오빠가 사줬다. 오빠가 원하는 스타일대로 입은 거다. 이건 내 스타일이 좀 들어갔다"며 웃었고, 문희준은 "그때는 결혼한 지 얼마 안 됐으니까 보호차원에서 그런 거다"라고 해명했다.
또한 문희준은 소율이 눈여겨보던 수영가방까지 풀세트로 선물했고, 소율은 "오빠 고마워. 정말 오랜만에 마음에 드는 거 샀다. 20년도 쓸 수 있다"며 만족했다.
