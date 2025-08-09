스포츠조선

이민우, 야노시호+이민정 닮은 ♥예비신부 최초 공개..."미모가 반칙"

기사입력 2025-08-09 07:31


이민우, 야노시호+이민정 닮은 ♥예비신부 최초 공개..."미모가 반칙"

이민우, 야노시호+이민정 닮은 ♥예비신부 최초 공개..."미모가 반칙"

이민우, 야노시호+이민정 닮은 ♥예비신부 최초 공개..."미모가 반칙"

이민우, 야노시호+이민정 닮은 ♥예비신부 최초 공개..."미모가 반칙"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 결혼과 함께 두 아이의 아빠가 되는 소식을 전하며, 예비 신부의 얼굴을 방송 최초로 공개했다.

7일 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 제작진은 최근 결혼 발표로 화제를 모은 이민우의 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 이민우는 "저 이제 장가갑니다"라며 결혼 소식을 전했다. 이를 들은 MC 은지원은 "민우야 닭살 돋았다"며 놀라움을 감추지 못했다.

이민우는 "2013년 1월 지인을 통해 예비 신부를 처음 만났다"며 첫 만남을 회상했다.

이어 "여자친구 뱃속에 아이가 있다"며 2세 소식까지 알렸고, 예비 신부가 현재 6세 딸을 키우고 있는 싱글맘임을 공개했다.

그는 "아이와 예비 신부 모두를 품어 가정을 꾸리겠다"고 말했다.

특히 이날 영상에서는 예비 신부의 얼굴이 최초로 공개됐다. 재일교포 3세인 그는 모델 야노 시호와 배우 이민정을 닮은 청순하면서도 세련된 미모로 시선을 사로잡았다.

공개 직후 포털 댓글과 SNS에는 "야노 시호+이민정 합친 느낌", "이민우 미소가 왜 이렇게 달달하냐", "딸까지 품는 모습 멋지다", "미모가 반칙이네" 등 축하와 응원의 반응이 이어졌다.


또한 이민우와 예비 신부, 그리고 6세 딸이 함께 찍은 가족 사진도 공개돼 따뜻한 분위기를 자아냈다.

이민우는 '살림남'을 통해 연애부터 결혼까지의 러브스토리를 단독 공개할 예정이다.

그동안 베일에 싸여 있던 두 사람의 사연과 가족의 일상이 오는 9일 오후 9시 20분 KBS 2TV를 통해 방송된다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

3.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

4.

장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결국 미스춘향 입상"(편스토랑)

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

3.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

4.

장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결국 미스춘향 입상"(편스토랑)

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롤모델 호날두" 손흥민, 메시 때문에 MLS 이적했나? "메시 업적, 내 마음 바꿨다"

2.

역시 괴물! 그런데.. 벌써? 류현진, LG전 88구 6이닝 무실점 교체

3.

역시 염갈량! 임찬규로 류현진 잡았다 → 극찬 세례 "선발로서 완벽한 피칭"

4.

[오피셜]양민혁, 포츠머스로 임대...2부리그에서 경험 쌓는다

5.

1차전 총력전 선언! 김경문 한화 감독 → "첫 경기 모든 힘을 다 부어야겠지"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.