'사야♥' 심형탁 子 하루, 7개월차 놀라운 '점핑' "운동선수 시켜야 할까요?" ('슈돌')

기사입력 2025-08-09 10:44


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 심형탁이 아들 하루 자랑에 바쁜 하루를 보냈다.

9일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 "하루의 인생 첫 영유아 검진 DAY"라며 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 심형탁은 아들 하루의 첫 건강검진을 위해 어린이 병원을 찾았다.

아빠 품에 꼭 안긴 채 다소 긴장한 듯한 하루. 본격 영유아 검진이 시작, 하루는 "'이리 오세요' 하면 손 주냐"는 선생님의 말에 바로 손을 뻗어 반응했다. 이어 이름을 부르면 꽃미소로 답해 선생님까지 절로 미소를 짓게 만들었다.

심형탁은 "뒤집기, 되집기 다 한다. 슈퍼맨 자세를 잘한다. 허벅지가 탄탄해지면서 팔, 다리가 공중에 뜨더라"며 "그건 아무나 못하지 않냐"며 팔불출 아들 자랑으로 웃음을 안겼다.


'사야♥' 심형탁 子 하루, 7개월차 놀라운 '점핑' "운동선수 시켜야 …
이어 심형탁은 "하루만 되는 거 맞냐"며 기대에 가득한 표정으로 물었지만, "아빠 닮았나 보다. 근데 모든 아이들이 할 수는 있지만 다 개인차이가 있다"는 선생님의 말에 다소 시무룩한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

또한 심형탁은 "오늘 점핑을 처음 했는데, 엄청 잘하더라. 원래는 배우로 키워볼까 했는데, '운동 선수로 키울까'라는 생각이 들더라"며 갑자기 상담을 해 웃음을 안겼다.

기세 등등한 우량아 상위 1% 하루. 그러나 그때 예방 접종 주사를 맞기 위해 주사실로 이동, 아직은 평온한 하루와 달리 차마 쳐다보지 못한 채 잔뜩 긴장한 심형탁의 모습이 그려지며 눈길을 끌었다.


한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com

