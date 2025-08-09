'사야♥' 심형탁 子 하루, 7개월차 놀라운 '점핑' "운동선수 시켜야 …

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 심형탁이 아들 하루 자랑에 바쁜 하루를 보냈다.
아빠 품에 꼭 안긴 채 다소 긴장한 듯한 하루. 본격 영유아 검진이 시작, 하루는 "'이리 오세요' 하면 손 주냐"는 선생님의 말에 바로 손을 뻗어 반응했다. 이어 이름을 부르면 꽃미소로 답해 선생님까지 절로 미소를 짓게 만들었다.
심형탁은 "뒤집기, 되집기 다 한다. 슈퍼맨 자세를 잘한다. 허벅지가 탄탄해지면서 팔, 다리가 공중에 뜨더라"며 "그건 아무나 못하지 않냐"며 팔불출 아들 자랑으로 웃음을 안겼다.
|
또한 심형탁은 "오늘 점핑을 처음 했는데, 엄청 잘하더라. 원래는 배우로 키워볼까 했는데, '운동 선수로 키울까'라는 생각이 들더라"며 갑자기 상담을 해 웃음을 안겼다.
기세 등등한 우량아 상위 1% 하루. 그러나 그때 예방 접종 주사를 맞기 위해 주사실로 이동, 아직은 평온한 하루와 달리 차마 쳐다보지 못한 채 잔뜩 긴장한 심형탁의 모습이 그려지며 눈길을 끌었다.
한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다.
anjee85@sportschosun.com