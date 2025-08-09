김혜수, TV에 딱 걸렸다...'잘록 몸매' 뒤태+도자기 피부 민낯 "5…

스포츠조선

김혜수, TV에 딱 걸렸다...'잘록 몸매' 뒤태+도자기 피부 민낯 "50대 맞아?"

기사입력 2025-08-09 12:09


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 김혜수가 늘씬한 몸매를 자랑했다.

김혜수는 9일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 셀카를 촬영 중인 김혜수의 모습이 담겨있다. 얼굴을 클로즈업한 채 옅은 미소를 선보이고 있는 김혜수. 이때 올백 헤어스타일에 화장기 없는 민낯에도 놀라운 미모를 자랑 중인 모습이 감탄을 자아낸다. 큰 눈망울, 짙은 눈썹, 도자기 피부를 자랑 중인 김혜수의 모습은 여신 그 자체였다.

특히 이 과정에서 TV에 비치는 김혜수의 완벽한 뒤태에 시선이 집중됐다.

이날 김혜수는 잘록한 허리 라인이 강조된 원피스를 입고 완벽한 비율과 함께 늘씬한 몸매를 자랑해 시선을 집중시켰다.

한편 김혜수는 현재 2026년 상반기 방송 예정인 tvN '두번째 시그널'을 촬영 중이다. '두번째 시그널'은 지난 2016년 방송돼 큰 사랑을 받은 '시그널' 후속작이다.

anjee85@sportschosun.com

