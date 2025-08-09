스포츠조선

윤두준♥김슬기, 10년 전 인연→벌써 5년차 부부

기사입력 2025-08-09 15:17


윤두준♥김슬기, 10년 전 인연→벌써 5년차 부부

윤두준♥김슬기, 10년 전 인연→벌써 5년차 부부

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] tvN '냥육권 전쟁' 윤두준과 김슬기의 냥육권 전쟁을 담은 메인 포스터와 메인 예고편이 공개됐다.

오는 8월 17일 일요일 밤 9시 20분에 방송되는 '냥육권 전쟁'(연출 유학찬/극본 지수희/기획 스튜디오드래곤/제작 지앤지프로덕션)은 이혼을 앞둔 부부가 같이 키우던 고양이의 양육권을 두고 아옹다옹 냥육권 전쟁을 그린 드라마다. 고양이에 대한 양육권, 이른바 냥육권을 쟁취하기 위해 다투는 달콤?살벌한 로맨스로 예비 시청자의 흥미를 자극한다.

윤두준과 김슬기는 극 중 길고양이를 입양해 가족처럼 지내왔지만, 결국 이혼을 고민하는 5년 차 부부 '김도영' 역과 '이유진' 역을 맡아 호흡을 맞춘다. 도영은 출장이 잦은 유진을 대신해 예방 접종, 중성화 수술 등 고양이 '노리'의 실질적인 보살핌을 도맡아 온 반면 유진은 잦은 해외 출장으로 늘 지쳐 있지만 부서 이동까지 결심하는 초강수를 둘 만큼 고양이 '노리'를 애지중지한다.

이 가운데 '냥육권 전쟁' 측이 메인 포스터와 메인 예고편을 공개해 흥미를 돋운다. 포스터 속 도영과 유진은 고양이 '노리'를 사이에 두고 냉전을 지속하며 살얼음판 같은 관계를 유지하고 있다. 특히 '이혼은 합의해도 냥육권은 절대 합의 못 해'라는 카피에서 고양이 '노리'의 냥육권만큼은 필사적으로 쟁취하고자 하는 분위기가 감지된다.

이와 함께 공개된 예고편에서 도영과 유진은 "누가 더 노리한테 좋은 환경을 제공할 수 있을까?", "난 노리 혼자 안 둬", "츄르 몇 개나 사줄 수 있어?" 등 고양이 '노리'에 대한 기여도를 줄줄이 읊으며 단독 냥육권을 주장하고 있다. 과연 두 사람 중 고양이 '노리'의 진정한 집사는 누가 될지 '냥육권 전쟁'에 기대감이 높아진다.

나아가 '냥육권 전쟁'을 통해 '퐁당퐁당 LOVE' 이후 10년 만에 재회한 윤두준과 김슬기의 연기 호흡과 케미에도 관심이 쏠린다. 특히 앞서 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 '10년 전 처음 만난 저희가 앞으로의 날들을 함께 걸어가고자 합니다. 저희 부부의 첫걸음을 응원해 주세요'라는 내용으로 두 사람의 모바일 청첩장이 깜짝 공개되어 화제를 모았다. 과연 전쟁과도 같은 이혼 과정에서 앞으로 이들 관계에 어떤 변화가 찾아올지 궁금증이 증폭된다.

한편, 'O'PENing(오프닝)'은 tvN x TVING이 동시에 선보이는 단편 드라마 큐레이션으로 시청자에게 단 한 편으로 시작하는 확실한 즐거움을 예고한다. 'O'PENing(오프닝) 2025'의 본격적인 시작을 알리는 첫 작품 '냥육권 전쟁'은 8월 17일(일) 밤 9시 20분 tvN에서 방송된다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

2.

김혜수, TV에 딱 걸렸다...'잘록 몸매' 뒤태+도자기 피부 민낯 "50대 맞아?"

3.

'강남 80평家' 백지영, 라이브 중 재산공개..."집 한 채+차 두대"

4.

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아" ('기유티비')

5.

한강 ‘괴물’ 정체..전문가 “수달 두 마리가 물속서 장난치는 것”

연예 많이본뉴스
1.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

2.

김혜수, TV에 딱 걸렸다...'잘록 몸매' 뒤태+도자기 피부 민낯 "50대 맞아?"

3.

'강남 80평家' 백지영, 라이브 중 재산공개..."집 한 채+차 두대"

4.

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아" ('기유티비')

5.

한강 ‘괴물’ 정체..전문가 “수달 두 마리가 물속서 장난치는 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

"아직 실감이 안나" 여전히 손흥민을 그리워하는 베리발 "그가 떠나는거 알았어, 손흥민은 레전드!"

2.

'끝내기안타' 천성호는 따뜻하게 손용준 안아줬다. 황당 주루플레이 펼쳤지만 그 마음 모두가 알기에...[잠실현장]

3.

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 선택인가

4.

"내 길? 오승환 형이 열어줬다" 1982년생 황금세대 끝판왕 떠난다…불혹의 '홀드왕'이 전한 '리스펙' [인터뷰]

5.

요리스만이 아니었네? LAFC 이적한 '호동생' 손흥민의 깜짝 고백 "메시 때문에 미국행 결심했어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.