윤두준♥김슬기, 10년 전 인연→벌써 5년차 부부

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] tvN '냥육권 전쟁' 윤두준과 김슬기의 냥육권 전쟁을 담은 메인 포스터와 메인 예고편이 공개됐다.
이 가운데 '냥육권 전쟁' 측이 메인 포스터와 메인 예고편을 공개해 흥미를 돋운다. 포스터 속 도영과 유진은 고양이 '노리'를 사이에 두고 냉전을 지속하며 살얼음판 같은 관계를 유지하고 있다. 특히 '이혼은 합의해도 냥육권은 절대 합의 못 해'라는 카피에서 고양이 '노리'의 냥육권만큼은 필사적으로 쟁취하고자 하는 분위기가 감지된다.
이와 함께 공개된 예고편에서 도영과 유진은 "누가 더 노리한테 좋은 환경을 제공할 수 있을까?", "난 노리 혼자 안 둬", "츄르 몇 개나 사줄 수 있어?" 등 고양이 '노리'에 대한 기여도를 줄줄이 읊으며 단독 냥육권을 주장하고 있다. 과연 두 사람 중 고양이 '노리'의 진정한 집사는 누가 될지 '냥육권 전쟁'에 기대감이 높아진다.
한편, 'O'PENing(오프닝)'은 tvN x TVING이 동시에 선보이는 단편 드라마 큐레이션으로 시청자에게 단 한 편으로 시작하는 확실한 즐거움을 예고한다. 'O'PENing(오프닝) 2025'의 본격적인 시작을 알리는 첫 작품 '냥육권 전쟁'은 8월 17일(일) 밤 9시 20분 tvN에서 방송된다.
