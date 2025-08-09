'35세' 강혜연, 12년만 첫 정산 후 눈물 "난 부모님 등골브레이커"…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 트로트 여신 강혜연이 힘들었던 아이돌 활동 당시를 떠올렸다.
그는 "아이돌 때는 멤버들이 있으니까 누구 하나 살 조금 찌면 '너 살 쪘다. 몸무게 재봐라'고 한다. 못 먹고 아예 못 잤다. 그런데 사람이 사는데 그게 중요하지 않냐"며 힘들었던 아이돌 시절을 떠올렸다.
|
강혜연은 "그동안 부모님한테 등골브레이커였다. 맨날 용돈을 받았다"며 "첫 정산금으로 몇 백만 원 드렸다"며 밝혀 눈길을 끌었다.
이에 신성은 "나도 무명 때 돈 못 벌다가 회사 계약하고 계약금을 받았다. 많지는 않지만 어머니한테 명품 가방, 아버지한테는 명품 지갑을 선물했다"며 "근데 어머니가 잘 안 들고 다니신다. 아까우니까"라며 속상한 마음을 드러냈다.
김수찬 역시 "나도 무조건 현금을 드린다. 나는 금을 좋아해서 부모님께도 금을 선물하려 했는데, 나랑 다르게 금도 명품도 좋아하지 않으셔서 현금을 드렸다"라며 남다른 효도 플렉스로 모두를 놀라게 했다.
