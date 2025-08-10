'권상우♥' 손태영, 美 독박육아에 폭발 "라이딩만 하루 12번, 혼자 …

이게은 기자
기사입력 2025-08-10 06:10
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"
'42세' 이현이, '면역력 90대 수준' 판정 "암 의심 진단까지 받아"
'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"
오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')
정준하, '놀뭐' 하차 후 뒷담화 쿨하게 인정 "내가 그런 얘기도 못하냐"
비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행
'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"
"고의로 경기에서 패하면 3700만원 줄게" 1년간 18억 번 어느 승부조작범의 용기있는 고백, 그를 바꾼 한 사람
"배터리 파트, 김도현 다 반성해야" 데이비슨에 또 맞은 충격...이범호 감독 왜 쓴소리 날렸나 [창원 현장]
한화 나와! 롯데 벨라스케즈+감보아, 한화전 출격 예고…'현존 최강' 폰세+와이스와 빅뱅 [부산포커스]