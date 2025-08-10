스포츠조선

부활 김태원, 모델급 흑인 사위 공개..“외국인 중 제일 잘생겨"(조선의 사랑꾼)

기사입력 2025-08-10 10:50


[스포츠조선 김소희 기자] 부활의 김태원이 외국인 사위 데빈의 비주얼을 자랑하며 흐뭇한 장인의 면모를 드러냈다.

11일 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 측은 '데빈.. 지금 만나러 갑니다..!'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 김태원보다 먼저 사위 데빈을 만난 부활 멤버들의 생생한 실물 후기가 담겼다.

김태원의 미국 비자 인터뷰를 나흘 앞두고, 제작진은 밴드 '부활' 멤버들이 모여 있는 녹음실을 찾았다.

제작진이 "저희가 변호사 사무실에서 시뮬레이션을…"이라며 운을 떼자, 박완규는 "변호사요? 사고 치셨어요?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

이에 김태원은 "저번 공연 때 비자가 안 나와서 못 갔잖냐. 이번에도 못 받으면 미국은 영영 못 간다"며 "사랑꾼 제작진에서 나를 도와주는 것"이라며 상황을 설명했다.


지난해 김태원 없이 미국 공연을 다녀온 박완규는 "그때 김태원 딸 서현이와 데빈도 봤다"며 "정작 장인 본인은 아직 못 본 상태"라고 폭소했다.

이어"데빈의 첫인상이 어땠냐"라는 물음에, 최우제는 "완전 멋있다. 완전 모델이다"고 칭찬했다.

박완규 또한 "(데빈은) 제가 실물로 본 외국인 중에 제일 잘생긴 사람이 아닐까"라며 극찬했고, 나머지 멤버들도 격하게 동의했다.


이어 "제일 중요한 건 외형이 잘생긴 것도 잘생긴 건데 사람이 너무 선하다"고 덧붙였다.

이에 김태원도 "서현이가 그러는데, 미국에서도 사람들이 길 가다 데빈을 보고 돌아볼 정도란다. 그래서 내 사위가 멋있을 거라 생각하고 있다"며 흐뭇한 표정을 지었다.

이어 "서현이가 한이 됐나 보다. 아빠 외모가 특출나지 못하니까…"라고 너스레를 떨며 자폭 개그로 웃음을 더했다.

과연 김태원이 '조각 미남' 사위의 실물을 볼 수 있을지, 김태원의 미국 비자 발급기는 이날 밤 10시 본 방송에서 공개된다.

