한상진, 팬카페 회원 1명 “정말 소중”→‘인사모’ 입성 (놀뭐)

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 요즘 가장 핫한 모임 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)'가 가입 조건에 걸맞은(?) 연예인들을 끌어 모으며 웃음을 선사했다.
한상진은 '인사모'에 참여 의사를 밝혔지만, 하하 기준 '유명하지도 않아'서 자격 미달을 받았다. 한상진은 후보로 언급된 장항준, 허경환, 투컷보다 자신이 안 유명하다는 것을 인정 못한다며 억울해했다. 주우재는 30년 배우 생활을 한 한상진에게 "형은 대표작이 웹예능 '핑계고' 잖아요"라며 놀렸고, 유재석의 사진을 섬네일로 올린 한상진의 SNS가 발각됐다. 한상진은 "내 얼굴로 하면 사람들이 안 올까 봐 재석이 형 얼굴로 했다"라며 인기에 목마른 모습을 보였다.
급기야 한상진은 "나 목요일(녹화일) 스케줄도 다 빼놨다"라고 질척거리며 실제 휴대폰에서 스케줄표를 인증했다.
이어 그는 "일본에도 팬 카페가 있는데 세 명이다. 내가 해외에서도 유명은 하다. 그런데 인기가 없는 거다"라며 '인사모'에 가입을 계속해서 희망했다.
또 다른 '인사모' 후보 장항준 감독과는 서로를 깎아내리면서 그들만의 치열한 경쟁을 벌여 모두를 폭소케 했다. "난 여기 목숨 걸었어"라고 간절하게 구애를 펼치던 한상진은 결국 초대장을 받는데 성공했다.
다음 '인사모' 초대를 받은 후보는 글로벌 히트를 친 OTT 드라마 '오징어게임' 시즌1의 빌런 배우 허성태였다. 허성태는 '오징어게임' 흥행 후 SNS 팔로워수가 폭발적으로 늘었다가 쭉쭉 빠졌다면서 거품처럼 꺼진 인기를 이야기했다. 당시 하루아침에 주목을 받게 된 허성태는 "공황장애를 앓았다. 촬영장에서 다들 '얼마나 연기 잘하나 보자' 하면서 날 쳐다보는 것 같더라"라고 고백했다. 또 그는 회원수 52명인 팬카페에서 2023년부터 100번째 방문자를 찾지 못했단 사실에 "눈물 난다"라고 토로했다.
영화 '범죄도시'에서 명대사를 '장첸' 윤계상에게 빼앗긴(?) 허성태를 위한 유재석의 강의도 펼쳐졌다. 유재석은 목소리를 낮게 까는 허성태에게 "이러니까 장첸에게 밀린 거야. 네가 먼저 그 대사를 말했는데 유행이 안 된 이유를 알겠네"라고 말하면서, '니 내가 누군지 아니?' 대사 톤을 올리는 시범을 보였다. 허성태는 악역 이미지와 달리 수줍어하면서도 시키는 것은 다 하는 '예능 신입생'으로 활약했다. 과연 그가 '인사모' 참여하게 될지 관심을 집중시켰다.
이어 하하의 강력 추천을 받은 후보로 정준하가 등장했다. 정준하는 "팬들이 돈 모아서 선물 사줬다", "어마어마한 프로젝트를 준비 중이다", "내가 주인공인 드라마가 곧 시작한다"라고 근황을 전했지만, 유재석과 하하는 "거짓말하지 마"라고 무조건 불신하며 놀려 웃음을 유발했다. 억울해하던 정준하는 '무한도전' 피규어 판매 순위 2위 언급에 기가 살아나 꼴찌 하하 앞에서 거만해졌다. 정준하는 "박명수는 깔고 가는 거지"라면서, 2인자 자리를 꿰차고 뿌듯해했다.
10kg 체중 감량 후 자신감이 샘솟은 정준하는 유재석과 하하의 반응이 시원치 않자 복근을 자랑했다. 복근 수색에 들어간 유재석은 뱃살을 꼬집는 장난을 쳤다. 정준하는 자칭 '강남역 변우석'라고 주장하며 믿기 힘든 무용담(?)을 늘어놨고, "우석이는 건드리지 마"라는 유재석과 하하의 만류에 빠른 사과를 했다.
이력서를 볼 필요도 없는 '인사모' 프리패스상 정준하는 초대장을 받자 "나 인기 많다니까. 몇 번을 얘기해"라고 억울해하면서도, '인사모'에 누가 오는지 궁금해했다. 정준하를 원 없이 놀리면서 웃겨 눈물을 흘리던 유재석은 "형은 가끔 봐야 재밌다. 전화 연결할 때가 제일 재밌어"라고 흡족해했고, 울화통이 터진 정준하는 "나 진짜 내년엔 성공할 거야"라며 성공 선언을 했다. 인기 많다며 튕기던 정준하는 끝내 "'인사모' 할 마음은 있으니까. 애들만 잘 선별해"라고 말하며 퇴장했다. 대체 얼마나 인기 없는 사람들이 모일지 '인사모'를 향한 시청자들의 뜨거운 관심이 모였다.
한편, 다음 방송 예고편에는 AI(인공지능)가 추천하는 대로 하루를 보내는 멤버들의 모습이 담겼다. 유재석의 기강을 잡는 AI의 활약이 펼쳐져 기대를 높였다. MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
