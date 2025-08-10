스포츠조선

'서초동' 오늘(10일) 종영..이종석 "반년간 안주형으로 살아..이제 배우 이종석으로 돌아간다"

기사입력 2025-08-10 13:52


'서초동' 오늘(10일) 종영..이종석 "반년간 안주형으로 살아..이제 …

[스포츠조선 조지영 기자] 어변저스

이종석, 문가영, 강유석, 류혜영, 임성재가 애정을 담은 종영소감을 전했다.

tvN 토일드라마 '서초동'(이승현 극본, 박승우 연출) 속 어쏘 변호사 5인방으로 호흡을 맞추며 직장인들의 찐 공감을 불러일으켰던 이종석(안주형 역), 문가영(강희지 역), 강유석(조창원 역), 류혜영(배문정 역), 임성재(하상기 역)가 오늘(10일) 최종회를 앞두고 진심 어린 감사 인사로 아쉬움을 달래고 있다.

먼저 9년 차 어쏘 안주형 역으로 극의 중심을 잡고 스토리를 이끌며 드라마 킹의 존재감을 입증한 이종석은 "5인방과 함께 해서 잘 버틸 수 있었고 함께 연기하게 되어 큰 행운이었다. 정말 각별하고 특별한 순간이었다"라며 "약 반년 동안 안주형으로 살았던 것 같은데 이제는 안주형의 삶을 마쳤으니, 이종석으로서 여러분과 더 많이 인사드리겠다. 늘 사랑하고 감사드린다"라고 말했다.

열정적이고 따뜻한 성정으로 의뢰인의 마음을 어루만지며 함께 성장을 거듭한 1년 차 어쏘 변호사 강희지 역의 문가영은 "많은 애정과 관심을 보내주셔서 감사하다. 여러분들에게 문득 어쏘 다섯 명이 은은하게 떠올려지는 날이 있길 바라며 오늘도 버텨낸 모든 분을 응원한다"라며 시청자들을 향한 따뜻한 응원을 보냈다.

다음으로 강유석은 어변저스의 분위기 메이커 조창원 역을 통해 인간미뿐 아니라 본업을 할 땐 냉철한 면모까지 다채로운 매력을 선보였던 바, "드라마를 사랑해 주신 많은 분들께 감사드린다. 조창원을 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을지 항상 고민하며 촬영했던 순간들이 기억에 남는다"고 소회를 밝혔다. 또한 "배우, 감독, 작가, 모든 스태프의 땀과 노력 덕에 좋은 드라마가 나올 수 있었다고 생각한다. 많은 사랑을 보내주셔서 감사하다"라며 감사 인사를 덧붙였다.

누구보다 일과 사람을 사랑할 줄 아는 변호사 배문정 역으로 분해 시청자들에게 웃음과 눈물을 안겼던 류혜영은 "잘 맞는 친구들과 최고의 스태프가 모여 완벽한 하모니를 이뤄낸 것 같아 감사하고 뿌듯하다. 배문정을 통해 사람에 대한 애정이 더 깊어진 것 같다. 이 세상의 모든 배문정을 진심으로 응원한다"라며 긍정의 에너지를 전파했다.

마지막으로 성실함과 우직함으로 어변저스의 기둥이 되었던 하상기 역의 임성재는 감사의 마음을 보내며 "폭염 속에서도 '따뜻해서 좋다'라는 말을 스스로 극찬으로 받아들이며 여러분들과 한 달을 보냈다. 저희 어쏘즈도 이제 코트를 벗고 또 다른 모습으로 뵙겠다"라며 다음을 기약했다.

이처럼 어변저스 5인방의 마지막 인사로 훈훈함을 더하고 있는 가운데 오늘(10일) 방송될 '서초동' 최종회에서는 꿈과 현실 사이에서 고뇌하는 어변저스 5인방의 선택이 공개될 예정이다. 재직과 이직, 퇴사 중 선택의 기로에 놓인 어쏘 변호사들이 어떤 길을 걷게 될지, 어변저스의 서초동 라이프 최종 장이 궁금해지고 있다.


이종석, 문가영, 강유석, 류혜영, 임성재의 끈끈한 우정을 확인할 수 있는 tvN 토일드라마 '서초동'은 오늘(10일) 밤 9시 20분에 최종회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

은지원, 재혼에 청첩장 없다..김원희 "첫번째 결혼식도 못 갔는데" 서운

2.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

3.

이상민, 10세 연하 ♥아내 최초 공개..5성급 호텔서 '럭셔리' 망고빙수 데이트

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

연예 많이본뉴스
1.

은지원, 재혼에 청첩장 없다..김원희 "첫번째 결혼식도 못 갔는데" 서운

2.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

3.

이상민, 10세 연하 ♥아내 최초 공개..5성급 호텔서 '럭셔리' 망고빙수 데이트

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

스포츠 많이본뉴스
1.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

2.

[속보]'미국 정복 시작!' 손흥민, 마침내 MLS 데뷔!...시카고전 후반 15분 교체투입

3.

'차원이 다른 클래스' 동점 PK 유도! '손톱' 손흥민, 만점 MLS 데뷔전...LAFC, 시카고와 2-2 무[MLS 리뷰]

4.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

5.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.