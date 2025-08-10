스포츠조선

'김무열♥' 윤승아, 촬영 중 아들 난입에 당황..거실 초토화 "정신 쏙 빼놔"

기사입력 2025-08-10 15:16


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 윤승아가 유튜브 촬영 중 등장한 아들에 당황했다.

10일 윤승아의 유튜브 채널에는 '희소템 가득 요즘 제일 예쁜 신발 추천!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 윤승아는 운동화를 소개하기 위해 카메라 앞에 섰다.

그런데 이때 윤승아의 아들이 촬영 중인 엄마 앞으로 뛰어왔다. 윤승아의 아들은 신나서 거실을 한바탕 휩쓴 후 낮잠을 자러 방으로 들어갔다.


이에 윤승아는 "이모 삼촌들을 보고 너무 신나서 정신을 쏙 빼놓고 갔다"라고 전했다.

이후 윤승아는 본격적으로 신발을 소개하기 시작했다. 그는 "2~3달을 모아서 준비한 콘텐츠이다. 몇달을 기달려서 구매한 운동화도 있다"고 설명해 눈길을 끌었다.

한편 윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼했으며 슬하에 1남을 뒀다.

