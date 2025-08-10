송지효, 초토화 된 빈접시 지예은 먹성에 또 감탄 "예니는 먹짱"[SCi…

스포츠조선

송지효, 초토화 된 빈접시 지예은 먹성에 또 감탄 "예니는 먹짱"[SCin스타]

기사입력 2025-08-10 16:07


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송지효가 지예은의 먹성에 다시 한번 감탄을 금치 못했다.

송지효는 지난 9일 개인 계정 스토리를 통해 "역시 예니는 먹짱"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

송지효가 공개한 사진은 스케줄이 없는 날 지예은과 식사 데이트에 나선 모습을 담았다. '런닝맨'을 통해 '찐자매' 케미를 보인 송지효와 지예은. 두 사람은 일상에서도 남다른 우정을 과시해 눈길을 끌었다. 특히 '런닝맨' 최고의 '먹짱'이라 불리는 지예은 앞에 초토화된 빈접시가 가득, 남다른 먹방으로 팬들의 웃음을 자아냈다.

한편, 송지효는 연내 차기작 영화 '구원자'로 관객을 찾을 예정이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



연예 많이본뉴스
1.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

2.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

3.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

