초심 잃은 코드쿤스트, 벌크업 근황…잔뜩 성난 복근[SCin스타]

기사입력 2025-08-11 07:04


[스포츠조선 백지은 기자] 코드쿤스트가 벌크업 근황을 공개했다.

코드쿤스트는 10일 자신의 계정에 "똑같지만 뜨거운 나의 여름"이라며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진에서 코드쿤스트는 헬스장에서 구슬땀을 흘리고 있는 모습이다. MBC '나 혼자 산다' 초반만 해도 바나나 반개로 겨우 연명할 정도로 '소식좌' 면모를 보였던 그는 런닝부터 웨이트 트레이닝까지. 체계적인 운동으로 다부진 근육질 몸매를 완성했다.

또 다른 사진에서는 작업실에서 음악 작업에 열중하며 본업 모먼트를 갖기도 했다.

코드쿤스트는 샤이니 민호의 '서울대 훈남 친형'으로 유명한 최민석과 절친이다. 이에 8일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 코드 쿤스트가 작업실 대청소를 위해 절친들과 민호에게 도움을 청하는 모습이 그려져 관심을 받았다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

