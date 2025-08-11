스포츠조선

'키 168cm' 허경환, 섬뜩한 '사지연장술' 감행? "키 때문에 결혼 못해..고민한 여자들 여럿"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-11 08:37


[스포츠조선 조지영 기자] 한평생 키에 한 맺힌 허경환이 '사지 연장술' 상담을 받았다.

10일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김준호와 허경환이 오랜 콤플렉스였던 '키'에 대한 상담을 위해 정형외과를 찾은 모습이 그려졌다.

"진지하게 왔다. 허경환은 "솔직히 키 때문에 나를 고민한 여자들 여럿 있었다. 나 결혼 못 한 데는 168cm인 탓도 있다"라고 밝혔다. 김준호 역시 "지민이가 158cm인데 나보다 다리가 길다. 내 자식까지 그렇게 살게 할 수 없어 상담을 받아볼 거다"라며 의지를 불태웠다.

본격 상담을 시작한 두 사람. 168.2cm의 허경환은 "한국 평균보다 하체가 짧은 편"이라는 의사의 말에 고개를 떨궜다. 김준호는 168.5cm라는 수치를 받아들이지 못했고, 키에 대한 다리 비율이 허경환보다 더 짧다는 소리에 충격으로 굳어 폭소를 자아냈다.

7cm나 클 수 있다는 말에 혹했던 두 사람은 '사지연장술'의 정확한 수술 방법에 대한 설명을 들은 후에는 "쉽게 생각할 수술이 아닌 것 같다"라며 깊은 고민에 빠졌다.

이어 김준호와 허경환은 대한민국 최장신 남매, 전(前) 농구선수 하승진·하은주 남매를 만났다. 확연히 차이 나는 비주얼에 "옆에 있으니 초등학생 같다"라는 반응이 쏟아졌다. 태어나기를 길게 태어났다는 하승진은 "배속에서 너무 구부리고 있어서 태어난 후에도 다리가 잘 펴지지 않았다고 한다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

키가 커서 불편한 점에 대해 질문을 받은 하은주 역시 "어디를 가든 장소 스캔을 해야 한다. 다 걸리기 때문에"라고 밝혔다. 하승진은 "일본에 경기하러 가면 숙소 화장실 천장이 너무 낮다. 환풍기 뚜껑을 열고 머리를 끼워서 씻었다"라고 충격적인 일화를 소개했다.

이날 방송된 '미운 우리 새끼'는 2049 시청률 2.8%로 일요 예능 1위를 기록했고, 수도권 가구 시청률은 10.6%로 주간 예능 1위를 차지하는 기염을 토했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

