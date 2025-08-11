'이범수와 이혼' 이윤진, 생이별했던 子 고백에 눈물 "보고 싶었어" (…

10일 방송된 ENA 예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 예고편에서는 이윤진과 소을, 다을 남매의 모습이 담겼다.
소을이는 다을이에게 "우리가 만난 지가 좀... 최근에야 만났다"라며 머뭇거렸다. 두 남매는 이범수, 이윤진 불화 탓 1년 넘게 떨어져 지내 다소 어색한 분위기가 흘렀다. 다을이는 "처음에는 누나가 보고 싶지 않았는데 몇 달 전부터 꿈에 누나도 나왔다. 누나가 있었으면 좋겠다는 생각을 했고 엄마도 보고 싶었다"라고 털어놨고 이를 보던 이윤진은 눈물을 쏟았다. 소을이는 "우리 둘의 관계는 좋은데 왜 만나지 못할까 싶었다. 네가 보고 싶었다는 걸 얘기해 주고 싶었다"라며 그간 전하지 못했던 속마음을 털어놨다.
한편 이윤진은 2010년 이범수와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2023년 이혼했다. 이후 딸은 이윤진이, 아들은 이범수가 양육하며 생이별했던 바. 이윤진은 TV조선 '이제 혼자다'에서 "이혼 절차가 마무리되지 않아 다을이를 1년 넘게 못 만나고 있다"라며 눈물을 흘리기도 했다. 하지만 최근 1년 반 만에 다을이를 만났다는 소식을 전했다.