스포츠조선

'이범수와 이혼' 이윤진, 생이별했던 子 고백에 눈물 "보고 싶었어" ('내생활')

기사입력 2025-08-11 08:42


'이범수와 이혼' 이윤진, 생이별했던 子 고백에 눈물 "보고 싶었어" (…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 번역가 이윤진이 아들 다을이의 고백을 듣고 눈물을 쏟았다.

10일 방송된 ENA 예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 예고편에서는 이윤진과 소을, 다을 남매의 모습이 담겼다.

소을이는 다을이에게 "우리가 만난 지가 좀... 최근에야 만났다"라며 머뭇거렸다. 두 남매는 이범수, 이윤진 불화 탓 1년 넘게 떨어져 지내 다소 어색한 분위기가 흘렀다. 다을이는 "처음에는 누나가 보고 싶지 않았는데 몇 달 전부터 꿈에 누나도 나왔다. 누나가 있었으면 좋겠다는 생각을 했고 엄마도 보고 싶었다"라고 털어놨고 이를 보던 이윤진은 눈물을 쏟았다. 소을이는 "우리 둘의 관계는 좋은데 왜 만나지 못할까 싶었다. 네가 보고 싶었다는 걸 얘기해 주고 싶었다"라며 그간 전하지 못했던 속마음을 털어놨다.


'이범수와 이혼' 이윤진, 생이별했던 子 고백에 눈물 "보고 싶었어" (…
한편 이윤진은 2010년 이범수와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2023년 이혼했다. 이후 딸은 이윤진이, 아들은 이범수가 양육하며 생이별했던 바. 이윤진은 TV조선 '이제 혼자다'에서 "이혼 절차가 마무리되지 않아 다을이를 1년 넘게 못 만나고 있다"라며 눈물을 흘리기도 했다. 하지만 최근 1년 반 만에 다을이를 만났다는 소식을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

2.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

3.

英 걱정 'SON, 더 이상 토트넘 선수 아니다'…'No.7' 손흥민 대체 큰 과제 '결국 선수 영입 선언'

4.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

5.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.