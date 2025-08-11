'역대급 짠돌이' 김종국, 돈 아까워 세차 안 하는데 '이것'에 사치 "…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 연예계 대표 짠돌이 가수 김종국이 모처럼 사치를 부려 눈길을 끌었다.
본격 레이스에 앞서 제작진은 멤버들에게 '여행갈 때 차에서 가져가고 싶은 물건 한 가지'를 물었고 각자 가지고 온 '여행템'을 소개했다. 이 중 송지효는 '런닝맨' 촬영 소품으로 사용됐던 슬리퍼를 꺼냈고 멤버들은 '절도 몰이'로 송지효를 압박 했다. 송지효는 "오늘 반납하려고 했다"며 수습을 시도했으나 하하는 "그게 훔친 것"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
반면 멤버들에게 '여행템'을 간파당한 지석진은 울며 겨자먹기로 밀짚모자를 골랐는데 R코인 여행자금을 가장 많이 받는 반전을 선사했다. 알고 보니 최대한 가벼운 물건을 골라야 R코인을 많이 받을 수 있었다. 이후 멤버들은 럭셔리 여행과 가성비 여행 중 하나를 선택해야 했고 유재석, 송지효, 양세찬, 지예은이 가성비 여행을 선택했다.
이밖에 '짠남자' 김종국은 "난 여행에 돈을 아끼지 않는다"며 지석진, 하하, 최다니엘과 함께 럭셔리 여행을 선택했다. 가성비 방과 다르게 이 곳은 먹거리들이 넘쳐났고 멤버들은 "이래도 돼?"라며 불안해하면서도 럭셔리 방을 충분히 즐겼다.
이번 방 투어는 방 문 색깔이 반전의 힌트였다. 초록문을 선택한 멤버들은 벌칙을 면제 받을 수 있는 기념품을 살 기회를 얻을 수 있었고 핑크문은 그동안 모든 멤버들이 먹고 마신 것을 계산해야 했다. 레이스 최종 결과, 럭셔리 방을 선택했던 지석진, 하하는 돈을 내지 못해 거지 분장으로 '이열치열' 벌칙을 받았다.
이날 방송된 SBS 예능 '런닝맨'은 타겟 지표인 '2049 시청률' 1.8%를 기록해 동시간대 예능 1위를 기록했고, 분당 최고 시청률은 4.9%까지 뛰어올랐다. (이상 닐슨코리아 수도권, 가구 기준)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com