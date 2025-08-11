스포츠조선

[SC리뷰] 송지효 절도 몰이·임우일 잡도리 폭소까지… ‘런닝맨’ 2049 시청률 1위 지켰다

기사입력 2025-08-11 08:59


[SC리뷰] 송지효 절도 몰이·임우일 잡도리 폭소까지… ‘런닝맨’ 204…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS '런닝맨'이 반전 가득한 '방 투어' 레이스로 2049 시청률 1위를 지켰다.

지난 10일 방송된 '런닝맨'은 닐슨코리아 수도권 가구 기준 2049 시청률 1.8%를 기록, 동시간대 예능 1위를 차지했다. 분당 최고 시청률은 4.9%까지 치솟았다.

이날 '2025 낮도깨비 방 투어' 레이스에서 멤버들은 바캉스 룩으로 등장해 초반부터 웃음을 자아냈다. 김종국은 팔근육이 드러나는 민소매 티셔츠로, 송지효는 배를 드러낸 청청 패션으로 시선을 모았다. 김종국이 "자신이 많이 없었나 보다. 마이크로 배를 가렸다"고 말하자 현장은 폭소로 물들었다.

본격 레이스 전 제작진은 '여행 갈 때 차에서 가져가고 싶은 물건'을 준비하라고 제안했다. 송지효는 '런닝맨' 촬영 소품이었던 슬리퍼를 꺼내 들었고, 멤버들은 '절도 몰이'로 몰아세웠다. 송지효가 "오늘 반납하려고 했다"고 해명했지만 하하는 "그게 훔친 것"이라고 받아쳐 폭소를 유발했다.

지석진은 멤버들에게 '여행템'을 간파당한 끝에 울며 겨자먹기로 밀짚모자를 선택했는데, 뜻밖에도 R코인 여행자금을 가장 많이 받았다. 알고 보니 가벼운 물건일수록 더 많은 코인을 받는 규칙이었다. 이후 멤버들은 럭셔리 여행과 가성비 여행 중 선택에 나섰고, 유재석·송지효·양세찬·지예은이 가성비 여행을 택했다.

가성비 투어에는 개그맨 임우일이 깜짝 가이드로 등장했다. 반가움도 잠시, 그는 제작진과 함께 수동 게임 진행 요원으로 변신해 멤버들의 의심을 받았다. 유재석이 "개그맨 몇 기냐. 내가 KBS 7기"라고 묻자, 임우일은 "여긴 SBS다"라고 응수했다. 송지효까지 "난 방송 선배"라며 '잡도리 타임'에 합류해 폭소를 더했다.

한편 김종국은 "난 여행에 돈을 아끼지 않는다"며 지석진·하하·최다니엘과 럭셔리 여행을 선택했다. 풍성한 먹거리가 가득한 럭셔리 방에서 멤버들은 "이래도 돼?"라며 불안해하면서도 호사를 누렸다.

이번 방 투어의 반전 포인트는 '문 색깔'이었다. 초록문은 벌칙 면제 기념품을 살 기회를 주었고 핑크문은 그동안 먹고 마신 비용을 계산해야 했다. 최종 결과 럭셔리 방을 택한 지석진과 하하는 돈을 내지 못해 거지 분장으로 '이열치열' 벌칙을 수행했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

2.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

3.

英 걱정 'SON, 더 이상 토트넘 선수 아니다'…'No.7' 손흥민 대체 큰 과제 '결국 선수 영입 선언'

4.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

5.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.