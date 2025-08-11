정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 …

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 정은혜, 조영남 부부가 2세 계획을 두고 깜짝 선언을 하자 가족들 사이엔 열띤 토론이 벌어졌다.
특급 손님맞이를 위해 정은혜, 조영남 부부가 생애 첫 합동 요리에 도전했다. 정은혜는 옷이 흠뻑 젖는 건 물론 주방을 물바다로 만들며 '수컷녀(?)'다운 거침없는 활약을 펼쳤다. 반면, 남편 조영남은 멸치 똥까지 정성스레 따는 '에겐 남편'의 면모를 드러내며 극과 극 케미를 선보였다. 또한, 두 사람은 요리뿐 아니라 특별한 선물까지 준비했다. 두 사람을 분주하게 만든 특급 손님의 누구일지 관심을 모은다.
|
또 '신혼 3개월 차' 정은혜, 조영남 부부에게 갑작스러운 고민이 찾아왔다. 2세 계획을 두고 부부가 깜짝 선언을 하자 가족들 사이엔 열띤 토론이 벌어진 것. 현실적인 조건과 이상적인 바람 사이에서 팽팽하게 맞서는 가운데, 조영남은 "장모님 마음 이해한다"며 어렵게 속마음을 꺼내놓았다고. 그러던 중, 정은혜는 "우리 혼인신고를 다시 해"라며 돌발 발언을 해 모두를 놀라게 만들었다. 이어 "성 바꾸겠다!"는 깜짝 선언까지 이어지며 현장을 술렁이게 했다고.
과연 정은혜 가족에게 무슨 일이 일어난 것일지. 정은혜, 조영남 부부의 특별하고 따뜻한 가족 이야기는 11일 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com