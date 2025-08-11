스포츠조선

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

기사입력 2025-08-11 10:53


유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더…

[스포츠조선 김소희 기자] '런닝맨' 유재석과 양세찬의 '입툭튀 거지 분장'이 공개돼 화제를 모았다.

11일 배우 지예은은 자신의 SNS 계정에 웃는 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 거지 분장을 한 유재석과 양세찬의 모습이 담겨 있어 보는 이들에게 웃음을 안겼다.

두 사람은 지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'의 '2025 낮도깨비 방 투어 레이스 ? R코인 경비 획득 미션'에서 박 타기 미션 도중 '파산 박'을 선택, R코인이 공중분해되며 파산을 맞이했다. 이에 미션 결과에 따라 '거지 분장'을 하게 되었고, 등장부터 현실감 넘치는 '입툭튀' 분장으로 제작진마저 폭소케 했다.

특히 지예은은 이들의 모습을 가까이서 지켜보며 신기한 듯 휴대전화를 들어 촬영했고, 그 순간을 '1열 직관'으로 생생하게 전해 팬들의 관심을 끌었다.

시청자들에게 웃음을 주기 위해 몸과 마음을 다 바치는 두 사람의 열정이 감탄을 자아낸다.

한편, SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.

