스포츠조선

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

기사입력 2025-08-11 11:05


'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 김태희가 미국 뉴욕에서 포착됐다.

11일 김태희는 "Butterfly 덕분에 너무나 오래간만에 간 뉴욕.... 조카가 추천한 little island에서 여유롭게 산책하고, 뉴욕 사는 대학 친구랑 소호의 핫한 카페에서 시끄럽게 수다 떨고, 20년 전에 내 첫 광고를 찍었던 brooklyn bridge는 여전히 아름답다며 감탄했네요.....^^"라며 근황을 전했다.

김태희는 지난 5일(현지시간) 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이(Butterfly)' 월드 프리미어 행사에 참석, 유창한 영어 실력을 뽐냈던 바. '버터플라이'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로 대니얼 대 킴, 김지훈, 박해수, 성동일 등이 출연한다.


'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨
김태희는 행사 일정을 마친 후 지인과 즐거운 시간을 보낸 모습이다. 김태희는 타이트한 상의로 슬렌더 몸매를 뽐내 눈길을 사로잡았다. 미국 어디에서도 눈에 띄는 아름다운 미모가 감탄을 불러일으킨다.

한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

2.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

3.

김동영♥김예은, 결국 방송용 '썸'이었나..."두 달 동안 5번 만나" ('조선의 사랑꾼')

4.

신은경 "힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투 건네…인생 터닝포인트 찾았다"(같이 삽시다

5.

이재훈, 방송서 사라지더니 카페로 대박 "개그맨 시절보다 좋아요”

연예 많이본뉴스
1.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

2.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

3.

김동영♥김예은, 결국 방송용 '썸'이었나..."두 달 동안 5번 만나" ('조선의 사랑꾼')

4.

신은경 "힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투 건네…인생 터닝포인트 찾았다"(같이 삽시다

5.

이재훈, 방송서 사라지더니 카페로 대박 "개그맨 시절보다 좋아요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"전성기 손흥민 보는 듯했다" 토트넘 팬들도 열광…"수비말고, 공격만 시켜" 영국도 MLS 몰입

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"충격!" 토트넘, 손흥민 결별하고 '주급 26만 8000파운드' 수비수 영입 정조준…'이적료 4300만 파운드'

4.

'41호포 폭발, NL 공동 선두' 오타니, 그런데 현지 중계진도 지적한 '무리한 도루와 9회 만루서 헛스윙 삼진'

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.