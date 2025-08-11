스포츠조선

김태희도 서서 마시는 Hip한 카페…'꾸안꾸' 패션에도 뉴욕 집중시킨 미모

기사입력 2025-08-11 11:11


김태희도 서서 마시는 Hip한 카페…'꾸안꾸' 패션에도 뉴욕 집중시킨 미…

[스포츠조선 고재완 기자] 김태희도 서서 마시는 카페,

김태희는 11일 자신의 개인 계정에 "'Butterfly 덕분에 너무나 오래간만에 간 뉴욕. 조카가 추천한 little island에서 여유롭게 산책하고, 뉴욕사는 대학친구랑 소호의 핫한 카페에서 시끄럽게 수다떨고, 20년전에 내 첫 광고를 찍었던 brooklyn bridge는 여전히 아름답다며 감탄했네요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 김태희는 미국 뉴욕의 핫스팟에서 촬영한 사진이다. 편안해 보이는 카키색 티셔츠와 화이트 와이드 팬츠에 선글라스를 쓴 '꾸안꾸' 패션을 자랑했다. 한 베이커리 카페에서는 서서 음료를 마시고 있는 모습도 이채롭다.


김태희도 서서 마시는 Hip한 카페…'꾸안꾸' 패션에도 뉴욕 집중시킨 미…

김태희도 서서 마시는 Hip한 카페…'꾸안꾸' 패션에도 뉴욕 집중시킨 미…
한편 김태희는 아마존 프라임 비디오 오리지널 시리즈 '버터플라이' 월드 프리미어 행사로 인해 미국을 찾았다. 그는 지난 6일 미국 뉴욕 유니언 스퀘어에서 열린 '버터플라이' 월드 프리미어 행사에 참석했다. '버터플라이'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 작품으로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린다. 김태희는 극중 극적인 전환의 열쇠를 쥔 김은주 역할을 맡아 할리우드에 진출했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

2.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

3.

김동영♥김예은, 결국 방송용 '썸'이었나..."두 달 동안 5번 만나" ('조선의 사랑꾼')

4.

신은경 "힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투 건네…인생 터닝포인트 찾았다"(같이 삽시다

5.

이재훈, 방송서 사라지더니 카페로 대박 "개그맨 시절보다 좋아요”

연예 많이본뉴스
1.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

2.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

3.

김동영♥김예은, 결국 방송용 '썸'이었나..."두 달 동안 5번 만나" ('조선의 사랑꾼')

4.

신은경 "힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투 건네…인생 터닝포인트 찾았다"(같이 삽시다

5.

이재훈, 방송서 사라지더니 카페로 대박 "개그맨 시절보다 좋아요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"전성기 손흥민 보는 듯했다" 토트넘 팬들도 열광…"수비말고, 공격만 시켜" 영국도 MLS 몰입

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"충격!" 토트넘, 손흥민 결별하고 '주급 26만 8000파운드' 수비수 영입 정조준…'이적료 4300만 파운드'

4.

'41호포 폭발, NL 공동 선두' 오타니, 그런데 현지 중계진도 지적한 '무리한 도루와 9회 만루서 헛스윙 삼진'

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.