[SC리뷰] 김숙, 자칭 '연대 김태희' 엄지인에 "김태희 아니고, 김대…

[SC리뷰] 김숙, 자칭 '연대 김태희' 엄지인에 "김태희 아니고, 김대희 아냐?" 디스 ('사당귀')

기사입력 2025-08-11 11:19


사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] KBS 아나운서 엄지인이 학창시절 뜨거웠던 인기를 회상했다.

10일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 318회는 최고 시청률 6.6%를 기록하며, 167주 연속 동 시간대 예능 1위에 오르는 기염을 토했다.

엄지인은 후배 아나즈와 함께 특강을 위해 연세대학교 어학당으로 향했다. 김진웅은 이날 모교인 서울대 과점퍼를 입고 등장했고, 엄지인은 "눈치가 너무 없다"며 잔소리를 퍼부어 웃음을 안겼다. "나는 저 정도로 눈치가 없지 않았다"는 전현무의 말에 KBS 31기 공채 아나운서 출신이자 스페셜MC로 출연한 이정민은 "전현무는 역대급이었다"고 말해 폭소를 유발했다.

연세대의 캠퍼스를 거닐던 엄지인은 학창시절을 떠올리며 "학교 다닐 때 남자들이 내 연락처도 많이 물어봤었다"면서 "연대 김태희였다"고 말하자, 김숙은 "김대희 아니었냐"고 말해 재미를 선사했다.


강연장에는 가수 잔나비, 서태지와 아이들을 좋아한다는 학생부터 사물놀이를 배우기도 했다는 학생까지 다양한 K팝과 K드라마, 예능의 매력에 빠져 한국을 찾은 외국인 학생들로 넘쳐났다. 엄지인은 '생활 밀착형 K-직장 문화'를 접목한 한국어 강의를 진행했다. 엄지인은 "선배가 '고생했어'라고 하면 대답을 어떻게 해야할까"부터 "선배가 짜장면을 사준다고 하면 탕수육을 시킬 수 있을까" 등 구체적이면서 흥미로운 주제를 선보여 학생들의 관심을 끌었다. 하지만 "선배님 덕분입니다", "선배는 하늘이다" 등을 외국인 학생들에게 강조하며 '꼰대 선배'의 면모를 그대로 드러내 MC들의 원성을 자아냈다. 급기야 전현무는 "대체 외국인들에게 뭘 가르치는 거냐"며 "한국을 싫어하면 어떻게 할거냐"고 말해 웃음을 터지게 했다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

