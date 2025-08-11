스포츠조선

'웬즈데이2' 팀 버튼 감독 "첫 TV 시리즈 작업..영화 창의력 투입"

기사입력 2025-08-11 11:46


사진제공=넷플릭스

[스포츠조선 문지연 기자] 팀 버튼 감독이 첫 시리즈로 '웬즈데이'를 선보인 소감을 밝혔다.

넷플릭스는 11일 오전 서울 종로구에 위치한 포시즌스 호텔 서울에서 넷플릭스 새 시리즈 '웬즈데이 시즌2'의 기자간담회를 진행했다. 행사에는 팀 버튼 감독, 제나 오르테가, 에마 마이어스가 참석했다.

팀 버튼 감독은 "이번에 TV 시리즈를 처음 하는 것이었는데, 마치 영화를 작업하듯이 했다. 영화에 투입하는 창의력으로 작업을 했다. 배우들이 너무 훌륭하잖나. 훌륭한 배우들이 이번 시즌에 출연해주셨다. 그런 분들과 작업하는 것이 너무 좋았다"고 말했다.

이번 시즌에서는 제나 오르테가가 프로듀서로서도 활약했다. 이에 대해 제나 오르테가는 "프로듀서 협업이 정말 좋았다. 협업 관계가 진화했다. 시즌1 때에도 많은 이야기를 나눴는데, 서사에 대한 높은 차원의 논의를 할 수 있었다. 배우로서 단순히 참여하는 것보다 더 깊이 관여할 수 있었다. 작품에 대해 더 많이 알고 시작할 수 있다는 것이 연기에 도움이 됐다. 배우로서 열정을 가진 사람으로서 개인적으로 비밀의 문이 새로운 세상이 열린 것 같은 느낌이 들었다. 색다르고 재미있는 경험이었다"고 밝혔다.

'웬즈데이'는 누적 시청 17억 시간, 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV(영어) 부문 역대 1위를 기록하며 전 세계적인 신드롬을 일으킨 작품이지만, 한국에서만큼은 1위를 차지하지 못한 비운의 작품이기도 하다. 이에 한국에서의 흥행을 위해 팀 버튼 감독, 제나 오르테가, 에마 마이어스가 내한해 국내 팬들을 직접 만났다.

'웬즈데이2'는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다. '유령 신부', '빅 피쉬', '가위손' 등 동화 같으면서도 다크한 특유의 세계관과 스타일로 전 세계 영화 팬들의 전폭적인 지지를 받아온 팀 버튼 감독이 시즌1에 이어 다시 한번 새로운 세계를 선보이며 각각 '웬즈데이'와 '이니드' 역을 소화하며 수많은 팬들의 사랑을 받았던 제나 오르테가와 에마 마이어스 역시 시즌2를 통해 더 개성 넘치는 캐릭터로 돌아온다.

'웬즈데이2'는 6일 파트1을 공개했으며 오는 9월 3일 파트2를 공개한다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

