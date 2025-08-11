스포츠조선

김남주, '120만원' 명품 L사 접시 플렉스 고민...♥김승우 "선물로 사줄게" ('김남주')

기사입력 2025-08-11 12:42


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 김남주가 120만원 짜리 명품 접시에 눈을 떼지 못했다.

11일 유튜브 채널 '김남주'에는 "120만 원짜리 루이비통 접시 살까? (feat. 남편 찬스)"라며 영상이 게재됐다.

영상 속 김남주는 창고형 주방용품 매장을 찾아 구경을 시작했다.

김남주가 "우리 집에서 변신하는 접시 봤냐"고 말한 그 순간 해당 접시를 발견, 그러나 바로 깊은 한 숨을 내쉬었다. "나는 60만원대로 샀는데 여기는 30만원 대"라면서 자신이 산 반 가격에 판매 중이었던 것.

이어 주방 용품을 구경, 김남주는 "남편은 양배추를 얇게 써는 걸 좋아해서 양배추 채칼 100개 샀다. 또 계란 분리기, 수란 만드는 것도 100개 샀다. 왜 이렇게 사나 모르겠다"고 해 웃음을 안겼다.

이어 김남주는 추천 찐 유용템으로 자신이 사용 중인 칼도마 세트를 추천했다.


명품 브랜드 식기들도 구경, 그때 김남주는 지인에게 "얘네 다 예쁘다. 사달라"고 해 웃음을 안겼다.

그때 김남주는 자신이 좋아하는 스타일의 접시를 발견, "딱 내 스타일이다"면서도 가격에 놀랐다. 120만원이라고.


결국 김남주는 남편 김승우에게 전화를 걸었다. 김남주는 "그릇을 보러 왔는데 접시가 너무 예쁘다"라고 하자, 김승우는 "'어머 이건 사야돼?' 아니냐"며 단번에 눈치를 챘다. 김남주는 "너무 예쁜데 너무 비싸다. 큰 거는 120만원"고 하자, 김승우는 바로 "끊어라"고 해 웃음을 안겼다.

그러나 잠시 후 다시 전화를 걸어온 김승우는 "용도가 뭐냐"고 물었고, 김남주는 "접시다. 내가 너무 좋아하는 골드에다가 로고가 있다. 세트에 120만원이고 접시는 2개에 80만원다"고 했다.

그러자 김승우는 "세트에 120만원이면 올해 크리스마스 선물로 해주겠다"고 했고, 김남주는 "알았다. 고맙다. 고민해보겠다"며 미소를 지었다.

김남주는 "여기 싸고 좋은 게 많은데 굳이 비싼데 매달려서, 어딜 가나 맨날 비싼 것만 찾는다"며 "나 지금 화났다. 필요 없는데 갖고 싶어서 짜증이 났다. 놓을 데도 없다"면서도 미련을 버리지 못해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

