'VCT 퍼시픽 스테이지 2', 한국 4개팀 모두 플레이오프 진출

기사입력 2025-08-11 15:12


농심 레드포스 선수들



농심 레드포스가 'VCT 퍼시픽 스테이지 2' 정규 리그 막바지에 연승을 달리면서 플레이오프 티켓을 획득, 한국의 4개팀 모두 플레이오프 진출하게 됐다.

지난 8~11일 서울 마포구 SOOP 콜로세움에서 열린 'VCT 퍼시픽 스테이지 2' 4주차 경기에서 농심은 알파조에서 계속 선두를 달리고 있던 젠지를 2대0으로 완파하면서 플레이오프에 진출했다고 밝혔다.

3주차까지 플레이오프 진출을 확정하지 못했던 농심이 지난 8일 젠지를 꺾은 것은 이변이라 할 수 있다. 이로써 3승 2패로 젠지와 타이를 이뤘지만 맞대결 전적과 라운드 득실에서 우위를 점한 농심은 정규 시즌을 2위로 마쳤다.

농심이 젠지를 꺾으면서 1위로 올라선 DRX는 9일 글로벌 이스포츠와의 대결에서 간단하게 2대0으로 승리, 알파조에서 유일하게 4승 고지를 점하며 1위를 확정했다. DRX는 그룹 스테이지 조 1위에게 주어지는 플레이오프 2라운드 직행 티켓을 손에 넣으면서 여유롭게 플레이오프를 준비할 시간을 벌었다.

한편 오메가조는 알파조와 달리 3주차 종료 시점에 이미 플레이오프에 진출하는 네 팀이 모두 정해졌다. 다만 최종 순위는 아직 결정되지 않았고 조 4위는 하위조에서 플레이오프를 시작하는 만큼 4주차 경기도 플레이오프 진출 여부 못지않게 치열한 양상으로 진행됐다.

10일 정규 시즌 마지막 경기로 펼쳐진 T1과 데토네이션 포커스미의 대결에서 T1이 2대0으로 승리, 정규 시즌 3위에 오르며 상위조 1라운드 진출을 확정지었다. T1의 승리로 오메가조에서는 T1, 탈론 이스포츠, 데토네이션 포커스미 등 세 팀이 모두 3승 2패로 타이를 이뤘다. 타이브레이커 규정에 따라 탈론 이스포츠가 조 2위, T1이 3위, 데토네이션 포커스미가 4위로 정규 시즌을 마무리했다.

'VCT 퍼시픽 스테이지 2' 플레이오프는 오는 13일 시작된다. 각 조의 1위 팀은 플레이오프 2라운드에서 시작하며 4위 팀은 하위조 1라운드부터 경기를 치른다. 2위 팀은 반대 조의 3위 팀과 상위조 1라운드에서 맞붙는다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

